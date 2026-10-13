Треньорът, наложил Роналдо в Спортинг, взе отношение по казуса с Жорже Жезус

Ласло Болони е ключова историческа фигура в кариерата на Кристиано Роналдо, оставайки в историята като треньорът, дал път на нападателя в професионалния футбол с екипа на Спортинг през 2002 година.
Жорже Жезуш с първи коментар за думите на Роналдо
Пред португалската медия „АBola“ 73-годишният румънски специалист коментира казуса, в който главно действащо лице е футболистът, след като той напусна националния отбор на Португалия.
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„Имам свое мнение, но не бих искал да говоря много по въпроса сега. Намесени са двама души... За да бъдеш добър треньор, трябва да си интелигентен, а няма никакво съмнение, че Жорже Жезус е страхотен специалист и лично аз го смятам за изключително интелигентен човек. От друга страна, за да бъдеш играч от международен ранг, много добър футболист и сред най-добрите в света, също не може да ти липсва разум. Разбирате ли ме? В обобщение, футболистът Кристиано Роналдо и наставникът Жорже Жезус са две интелигентни личности, така че трябва да намерят общ език. Би било добре за всички да намерят изход от тази ситуация“, подчерта той.