Гол след гол: Вижте всички попадения от седмия кръг в Елитната група до 18 години

Седмият кръг в Елитната група до 18 години предложи общо 26 попадения. Голове имаше във всичките осем срещи, а четири отбора успяха да запазят вратите си без попадение.

Най-убедителната победа постигна Локомотив (София), който се наложи с 6:0 над Ботев (София). Ботев (Пловдив) спечели с 4:1 срещу Нефтохимик 1962, докато Славия и Национал записаха победи с по 3:0 съответно над Миньор и Локомотив (Горна Оряховица).

Септември надделя над Дунав с 2:1, а три двубоя завършиха при резултат 1:1 – Арда срещу Янтра, Берое срещу Локомотив (Пловдив) и Пирин срещу Хебър.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички 26 попадения от седмия кръг на първенството.

Насладете се на головете от седмия кръг в Елитната група до 18 години!

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