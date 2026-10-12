Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Две легенди се събраха в Мелбърн

  • 12 окт 2026 | 20:07
  • 614
  • 0
Две легенди се събраха в Мелбърн

Двукратният олимпийски шампион в маратона и бивш световен рекордьор Елиуд Кипчоге спечели маратона на Мелбърн с рекорд на трасето от 2:09:10 часа. 41-годишният кениец завърши по великолепен начин престоя си в Австралия, след като се срещна с местната атлетическа легенда Кати Фрийман.

41-годишният Елиуд Кипчоге триумфира с рекорд на трасето на маратона в Мелбърн
41-годишният Елиуд Кипчоге триумфира с рекорд на трасето на маратона в Мелбърн

“Какъв прекрасен начин да завърша една незабравима седмица в Мелбърн. За мен беше огромна чест да прекарам време с легендарната Кати Фрийман днес. Проведохме чудесен разговор за смелостта, за това как се вдъхновява цяла нация, както и за вярата ѝ в днешните млади хора. Благодаря ти, Кати, за този специален момент”, написа Кипчоге във “Фейсбук” и публикува снимка от срещата между двамата.

Снимка: Фейсбук на Елиуд Кипчоге

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Фурлани разпуска в Танзания

Фурлани разпуска в Танзания

  • 12 окт 2026 | 14:57
  • 1085
  • 0
Официално обявиха календара на Диамантената лига за 2027 г.

Официално обявиха календара на Диамантената лига за 2027 г.

  • 12 окт 2026 | 13:27
  • 722
  • 0
Европейската атлетика посочи Виктория Ангелова като една от младите звезди, за които да следим през 2027 г.

Европейската атлетика посочи Виктория Ангелова като една от младите звезди, за които да следим през 2027 г.

  • 12 окт 2026 | 13:13
  • 2254
  • 0
Амос Кипруто спечели маратона на Чикаго, триумф за Хави Фейса при жените

Амос Кипруто спечели маратона на Чикаго, триумф за Хави Фейса при жените

  • 11 окт 2026 | 19:22
  • 1051
  • 0
Кийли Ходжкинсън разкри какви коментари в социалните мрежи я вбесяват най-много

Кийли Ходжкинсън разкри какви коментари в социалните мрежи я вбесяват най-много

  • 11 окт 2026 | 15:59
  • 1416
  • 0
41-годишният Елиуд Кипчоге триумфира с рекорд на трасето на маратона в Мелбърн

41-годишният Елиуд Кипчоге триумфира с рекорд на трасето на маратона в Мелбърн

  • 11 окт 2026 | 15:43
  • 1542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 4:0 Арда, и Руан вкара

Лудогорец 4:0 Арда, и Руан вкара

  • 12 окт 2026 | 20:57
  • 10463
  • 73
ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 29251
  • 256
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 18768
  • 85
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 6460
  • 8
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 11655
  • 15
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 14935
  • 12