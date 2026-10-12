Две легенди се събраха в Мелбърн

Двукратният олимпийски шампион в маратона и бивш световен рекордьор Елиуд Кипчоге спечели маратона на Мелбърн с рекорд на трасето от 2:09:10 часа. 41-годишният кениец завърши по великолепен начин престоя си в Австралия, след като се срещна с местната атлетическа легенда Кати Фрийман.

41-годишният Елиуд Кипчоге триумфира с рекорд на трасето на маратона в Мелбърн

“Какъв прекрасен начин да завърша една незабравима седмица в Мелбърн. За мен беше огромна чест да прекарам време с легендарната Кати Фрийман днес. Проведохме чудесен разговор за смелостта, за това как се вдъхновява цяла нация, както и за вярата ѝ в днешните млади хора. Благодаря ти, Кати, за този специален момент”, написа Кипчоге във “Фейсбук” и публикува снимка от срещата между двамата.

Снимка: Фейсбук на Елиуд Кипчоге

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