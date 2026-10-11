41-годишният Елиуд Кипчоге триумфира с рекорд на трасето на маратона в Мелбърн

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге доказа, че възрастта е само цифра, след като спечели маратона в Мелбърн с нов рекорд на трасето, спирайки хронометъра на 2:09:10 часа. Това е 17-а победа в класическата дистанция в кариерата на 41-годишния кениец и негов първи успех след триумфа на Берлинския маратон през 2023 година.

“Вярвам, че тялото ми все още се намира във върхова форма и мога да се състезавам с новото поколение“, заяви Кипчоге. “Аз съм най-възрастният атлет, но за мен е истинско удоволствие да бягам рамо до рамо с младите.“

Маршрутът на надпреварата премина частично през пистата за Формула 1 в “Албърт Парк“ и завърши на легендарния стадион “Мелбърн Крикет Граунд“, където Кипчоге намали темпото на финалната права, за да поздрави събралите се фенове.

“По трасето беше невероятно – наслаждавах се на хората, които ме аплодираха и скандираха името ми. Изживяването беше различно: красиво трасе, бягане на писта от Формула 1 и финал на такъв емблематичен крикет стадион. Гордея се, че мога да бягам с по-младите и да вдъхновявам бегаческата общност в Мелбърн“, добави победителят.

Второто място при мъжете извоюва австралиецът Томас до Канто с време 2:10:35, а трети се нареди неговият сънародник Рийс Едуардс.

При жените титлата грабна новозеландката Камил Френч с резултат 2:28:25, следвана от представителката на домакините Шинейд Дайвър и Никола Шеридън от Ирландия.

Маратонът в Мелбърн бе третата спирка от амбициозното световно турне на Кипчоге, чиято цел е в рамките на две години да пробяга маратони на всички седем континента, включително Антарктида. Всяко състезание събира средства за фондацията на кениеца, насочена към проекти в сферата на образованието, здравеопазването и опазването на околната среда.

Елиуд Кипчоге е сочен за един от най-великите бегачи на дълги разстояния за всички времена. Освен двете си олимпийски титли в маратона, той притежава сребърен и бронзов олимпийски медал на 5000 метра, световна титла, 12 победи в престижната верига от Големите маратони и два официални световни рекорда. През 2019 година във Виена кениецът стана първият човек в историята, преодолял маратонската дистанция за под два часа при специални условия с неофициален резултат от 1 час, 59 минути и 40 секунди.

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Снимки: Gettyimages