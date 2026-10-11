Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще превземе ли разклатената „Тича“? – коментирайте със Сашо Александров и Миро Манолов в студиото
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

41-годишният Елиуд Кипчоге триумфира с рекорд на трасето на маратона в Мелбърн

  • 11 окт 2026 | 15:43
  • 753
  • 0
41-годишният Елиуд Кипчоге триумфира с рекорд на трасето на маратона в Мелбърн

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге доказа, че възрастта е само цифра, след като спечели маратона в Мелбърн с нов рекорд на трасето, спирайки хронометъра на 2:09:10 часа. Това е 17-а победа в класическата дистанция в кариерата на 41-годишния кениец и негов първи успех след триумфа на Берлинския маратон през 2023 година.

“Вярвам, че тялото ми все още се намира във върхова форма и мога да се състезавам с новото поколение“, заяви Кипчоге. “Аз съм най-възрастният атлет, но за мен е истинско удоволствие да бягам рамо до рамо с младите.“

Маршрутът на надпреварата премина частично през пистата за Формула 1 в “Албърт Парк“ и завърши на легендарния стадион “Мелбърн Крикет Граунд“, където Кипчоге намали темпото на финалната права, за да поздрави събралите се фенове.

“По трасето беше невероятно – наслаждавах се на хората, които ме аплодираха и скандираха името ми. Изживяването беше различно: красиво трасе, бягане на писта от Формула 1 и финал на такъв емблематичен крикет стадион. Гордея се, че мога да бягам с по-младите и да вдъхновявам бегаческата общност в Мелбърн“, добави победителят.

Второто място при мъжете извоюва австралиецът Томас до Канто с време 2:10:35, а трети се нареди неговият сънародник Рийс Едуардс.

При жените титлата грабна новозеландката Камил Френч с резултат 2:28:25, следвана от представителката на домакините Шинейд Дайвър и Никола Шеридън от Ирландия.

Маратонът в Мелбърн бе третата спирка от амбициозното световно турне на Кипчоге, чиято цел е в рамките на две години да пробяга маратони на всички седем континента, включително Антарктида. Всяко състезание събира средства за фондацията на кениеца, насочена към проекти в сферата на образованието, здравеопазването и опазването на околната среда.

Елиуд Кипчоге е сочен за един от най-великите бегачи на дълги разстояния за всички времена. Освен двете си олимпийски титли в маратона, той притежава сребърен и бронзов олимпийски медал на 5000 метра, световна титла, 12 победи в престижната верига от Големите маратони и два официални световни рекорда. През 2019 година във Виена кениецът стана първият човек в историята, преодолял маратонската дистанция за под два часа при специални условия с неофициален резултат от 1 час, 59 минути и 40 секунди.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Кийли Ходжкинсън разкри какви коментари в социалните мрежи я вбесяват най-много

Кийли Ходжкинсън разкри какви коментари в социалните мрежи я вбесяват най-много

  • 11 окт 2026 | 15:59
  • 596
  • 0
Маринела Нинева пред Sportal.bg: Събраха ми се много състезания и явно не съм възстановена

Маринела Нинева пред Sportal.bg: Събраха ми се много състезания и явно не съм възстановена

  • 11 окт 2026 | 14:24
  • 1846
  • 1
Новата рекордьорка на Софийския маратон Уини Джебет: Не очаквах победа, много съм щастлива

Новата рекордьорка на Софийския маратон Уини Джебет: Не очаквах победа, много съм щастлива

  • 11 окт 2026 | 14:16
  • 2321
  • 0
Победителят на Софийския маратон: Следващата година ще опитам да подобря рекорда

Победителят на Софийския маратон: Следващата година ще опитам да подобря рекорда

  • 11 окт 2026 | 14:10
  • 843
  • 1
Любо Ганев: Интересът към волейбола сред децата скочи с 40%, България заслужава свой волейболен дом

Любо Ганев: Интересът към волейбола сред децата скочи с 40%, България заслужава свой волейболен дом

  • 11 окт 2026 | 13:37
  • 895
  • 0
Кенийци триумфираха на 42 и 21 км на Софийския маратон

Кенийци триумфираха на 42 и 21 км на Софийския маратон

  • 11 окт 2026 | 12:13
  • 4258
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Левски, Вуцов на пейката, а Камдем и Сангаре титуляри за "сините"

11-те на Черно море и Левски, Вуцов на пейката, а Камдем и Сангаре титуляри за "сините"

  • 11 окт 2026 | 16:19
  • 9523
  • 9
Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

  • 11 окт 2026 | 16:25
  • 10086
  • 25
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

  • 11 окт 2026 | 16:47
  • 10731
  • 3
Основен футболист на ЦСКА аут за ЦСКА 1948, "червените" обявиха причината

Основен футболист на ЦСКА аут за ЦСКА 1948, "червените" обявиха причината

  • 11 окт 2026 | 15:54
  • 7338
  • 4
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 10846
  • 90
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 11911
  • 11