Пламен Константинов: Когато Де Чеко скриваше топката, я скриваше не само от съперника, но и от своите съотборници

Воденият от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск) завърши на четвърто място в турнира за Купата на легендите в Русия. В мача за бронзовите отличия тимът отстъпи на Зенит (Казан) с 0:3(19:25,28:30,20:25), след като ден по-рано загуби полуфинала срещу Белогорие с 1:3. След срещата българският специалист призна превъзходството на съперниците, но разкри и сериозни кадрови проблеми, които са повлияли на представянето на отбора. „Смятам, че всичко е закономерно. И Белогорие, и Зенит заслужено ни победиха. След втория турнир от груповата фаза започнаха проблемите. Омар Курбанов практически не беше тренирал с отскок преди финалната четворка, а преминаваше само терапия. Той загуби форма и игрови ритъм. Дмитрий Лизик има проблеми с лакътя от две седмици и не може да тренира нормално. Това се отразява особено на сервиса му“, обясни Константинов. Допълнително предизвикателство е включването на аржентинския разпределител Лучано Де Чеко, който е провел само една тренировка с новите си съотборници. „Когато Де Чеко скриваше топката, я скриваше не само от съперника, но и от своите съотборници. Трябва време, за да свикнат с него. Ще работим, за да върнем играта, която показахме в груповата фаза“, добави българският треньор. Константинов подчерта, че Купата на легендите е била полезна проверка, но основните цели на Локомотив остават руското първенство, Купата на Русия и Суперкупата. В двубоя за третото място най-резултатни за Локомотив бяха Фьодор Воронков и Раджаб Шахбанмирзаев с по 12 точки, а Лизик добави 10. За Зенит Михаил Хлякин реализира 16 точки, а Владислав Давискиба завърши с 13. Интересното е, че именно Пламен Константинов и треньорът на Зенит Алексей Вербов са настоявали да се проведе мач за третото място, който първоначално не е бил предвиден в програмата. Според двамата подобни срещи са особено полезни в началото на сезона, когато отборите все още изграждат игровите си връзки.

Динамо (Москва) спечели Купата на легендите

Във финала Динамо (Москва) победи Белогорие с 3:2(25:23,25:20,23:25,22:25,15:9). Столичният тим поведе с два гейма, но съперникът успя да изравни. В тайбрека решаваща се оказа серията от сервиси на капитана Павел Панков. Максим Сапожков беше най-резултатен за победителите с 22 точки, а Дмитрий Волков добави 19. За Белогорие Мохамед Ал Хачдади завърши с 20 точки. Така Динамо прибави Купата на легендите към спечелената по-рано през сезона Спартакиада, докато Зенит (Казан) завърши подготвителния период със сребро от Спартакиадата и трето място в Купата на легендите. Любопитна подробност е, че организаторите на Купата на легендите не са предвидили медали за втория и третия отбор, въпреки провеждането на мач за бронзовите отличия.

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