Александър Зверев ще завърши годината като номер 1 в света

Александър Зверев постигна исторически успех в кариерата си, гарантирайки си първото място в световната ранглиста на АТР в края на сезон 2026. За 29-годишния тенисист това е дебютен завършек на годината на върха на мъжкия тенис, като с това той се превръща и в първия германец в историята с подобно постижение.

До момента Зверев е завършвал осем пъти сред първите десет и пет пъти в топ 5 на световната ранглиста, а през 2024 година остана на втора позиция. През настоящата кампания обаче германецът направи решителната крачка към върха.

„Сезонът за мен беше просто фантастичен с титлите в Париж и Ню Йорк. Това, че ще завърша годината като номер едно, е сбъдната мечта, заяви Зверев. - Инвестирахме толкова много труд и усилия, за да стигнем дотук, особено след тежката контузия на глезена. Нямам търпение да приключа сезона по възможно най-добрия начин.“

Рекорди за историята на германския и световния тенис

Освен че е първият представител на Германия с това отличие, Зверев е и най-възрастният тенисист, който за първи път в кариерата си си осигурява лидерската позиция в края на годината. На 23 ноември 2026 година, когато ще бъде официализирано класирането, той ще бъде на 29 години и 217 дни. С това той изпреварва Андре Агаси от 1999 година (29 години и 214 дни) и Анди Мъри от 2016 година (29 години и 197 дни).

Тази година се превърна в най-силната в цялата му състезателна кариера. Германецът влезе в сезон 2026 без спечелена титла от Големия шлем, но триумфира последователно на „Ролан Гарос“ и на US Open, което му осигури солидната преднина за първото място.

Пътят през сезона: От Мелбърн до Ню Йорк

Кампанията на Зверев започна с полуфинал на „Аустрелиън Оупън“, където след петчасова битка отстъпи пред бъдещия шампион Карлос Алкарас. Впоследствие той достигна поне до полуфиналите на първите четири турнира от сериите „Мастърс 1000“ – в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид (където игра финал), губейки във всеки от тях от бъдещия първенец Яник Синер.

На „Ролан Гарос“ роденият в Хамбург тенисист надигра дебютанта във финали от Шлема Флавио Коболи в пет сета. Така той спечели първия си мейджър трофей от четвъртия опит, повтаряйки постижението на Андре Агаси, Горан Иванишевич и Доминик Тийм, и стана първият германец от Оупън ерата с триумф в Париж. Малко по-късно той достигна и до финала на „Уимбълдън“, превръщайки се в първия представител на своята страна с финали във всичките четири турнира от Големия шлем.

На US Open Зверев премина през два петсетови мача в първите кръгове, след което даде само един сет до края на надпреварата. С този триумф той стана едва четвъртият тенисист в Оупън ерата, който печели втората си титла от Шлема в същата година, в която грабва и първата си – постижение, регистрирано преди това единствено от Джими Конърс (1974), Гийермо Вилас (1977) и Яник Синер (2024). Германецът приключи турнирите от Големия шлем за сезона със забележителен баланс от 25 победи и едва 2 загуби.

Признание от АТР и предстоящи предизвикателства

Зверев е едва четвъртият активен състезател, завършвал годината на върха, наред с рекордния осемкратен първенец Новак Джокович, Карлос Алкарас (два пъти) и Яник Синер (веднъж).

„Да завършиш сезона като номер едно е най-голямото постижение в нашия спорт. Поздравления за Саша, който стана едва двайсетият тенисист с такъв успех, коментира президентът на АТР Андреа Гауденци. - Той е неизменно сред най-добрите в света вече цяло десетилетие. Да постигнеш това на 29 години доказва неговата изключителна воля и характер.“

Очаква се германецът официално да стане 30-ият водач в историята на ранглистата на АТР още в началото на ноември. До края на сезона Зверев продължава участието си на турнира в Шанхай, където се бори за осма титла от сериите „Мастърс 1000“, след което ще се прицели и в трети трофей от Финалите на АТР.

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