Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Александър Зверев ще завърши годината като номер 1 в света

  • 12 окт 2026 | 16:52
  • 1462
  • 0
Александър Зверев ще завърши годината като номер 1 в света

Александър Зверев постигна исторически успех в кариерата си, гарантирайки си първото място в световната ранглиста на АТР в края на сезон 2026. За 29-годишния тенисист това е дебютен завършек на годината на върха на мъжкия тенис, като с това той се превръща и в първия германец в историята с подобно постижение.

До момента Зверев е завършвал осем пъти сред първите десет и пет пъти в топ 5 на световната ранглиста, а през 2024 година остана на втора позиция. През настоящата кампания обаче германецът направи решителната крачка към върха.

„Сезонът за мен беше просто фантастичен с титлите в Париж и Ню Йорк. Това, че ще завърша годината като номер едно, е сбъдната мечта, заяви Зверев. - Инвестирахме толкова много труд и усилия, за да стигнем дотук, особено след тежката контузия на глезена. Нямам търпение да приключа сезона по възможно най-добрия начин.“

Рекорди за историята на германския и световния тенис

Освен че е първият представител на Германия с това отличие, Зверев е и най-възрастният тенисист, който за първи път в кариерата си си осигурява лидерската позиция в края на годината. На 23 ноември 2026 година, когато ще бъде официализирано класирането, той ще бъде на 29 години и 217 дни. С това той изпреварва Андре Агаси от 1999 година (29 години и 214 дни) и Анди Мъри от 2016 година (29 години и 197 дни).

Тази година се превърна в най-силната в цялата му състезателна кариера. Германецът влезе в сезон 2026 без спечелена титла от Големия шлем, но триумфира последователно на „Ролан Гарос“ и на US Open, което му осигури солидната преднина за първото място.

Пътят през сезона: От Мелбърн до Ню Йорк

Кампанията на Зверев започна с полуфинал на „Аустрелиън Оупън“, където след петчасова битка отстъпи пред бъдещия шампион Карлос Алкарас. Впоследствие той достигна поне до полуфиналите на първите четири турнира от сериите „Мастърс 1000“ – в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид (където игра финал), губейки във всеки от тях от бъдещия първенец Яник Синер.

На „Ролан Гарос“ роденият в Хамбург тенисист надигра дебютанта във финали от Шлема Флавио Коболи в пет сета. Така той спечели първия си мейджър трофей от четвъртия опит, повтаряйки постижението на Андре Агаси, Горан Иванишевич и Доминик Тийм, и стана първият германец от Оупън ерата с триумф в Париж. Малко по-късно той достигна и до финала на „Уимбълдън“, превръщайки се в първия представител на своята страна с финали във всичките четири турнира от Големия шлем.

На US Open Зверев премина през два петсетови мача в първите кръгове, след което даде само един сет до края на надпреварата. С този триумф той стана едва четвъртият тенисист в Оупън ерата, който печели втората си титла от Шлема в същата година, в която грабва и първата си – постижение, регистрирано преди това единствено от Джими Конърс (1974), Гийермо Вилас (1977) и Яник Синер (2024). Германецът приключи турнирите от Големия шлем за сезона със забележителен баланс от 25 победи и едва 2 загуби.

Признание от АТР и предстоящи предизвикателства

Зверев е едва четвъртият активен състезател, завършвал годината на върха, наред с рекордния осемкратен първенец Новак Джокович, Карлос Алкарас (два пъти) и Яник Синер (веднъж).

„Да завършиш сезона като номер едно е най-голямото постижение в нашия спорт. Поздравления за Саша, който стана едва двайсетият тенисист с такъв успех, коментира президентът на АТР Андреа Гауденци. - Той е неизменно сред най-добрите в света вече цяло десетилетие. Да постигнеш това на 29 години доказва неговата изключителна воля и характер.“

Очаква се германецът официално да стане 30-ият водач в историята на ранглистата на АТР още в началото на ноември. До края на сезона Зверев продължава участието си на турнира в Шанхай, където се бори за осма титла от сериите „Мастърс 1000“, след което ще се прицели и в трети трофей от Финалите на АТР.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Сензация в Шанхай: Зизу Бергс победи Алкарас и подпечата първото място на Зверев

Сензация в Шанхай: Зизу Бергс победи Алкарас и подпечата първото място на Зверев

  • 12 окт 2026 | 15:30
  • 2010
  • 0
Ходар повтори постижение на Джокович с класиране на осминафиналите в Шанхай

Ходар повтори постижение на Джокович с класиране на осминафиналите в Шанхай

  • 12 окт 2026 | 13:38
  • 820
  • 0
Димитър Кузманов се класира за основната схема на "Чалънджър" в Италия

Димитър Кузманов се класира за основната схема на "Чалънджър" в Италия

  • 12 окт 2026 | 13:21
  • 479
  • 0
Паолини и Фернандес стартираха с победи в Ухан

Паолини и Фернандес стартираха с победи в Ухан

  • 12 окт 2026 | 12:35
  • 848
  • 2
Чжън и Андреева се оттеглиха от турнира в Ухан

Чжън и Андреева се оттеглиха от турнира в Ухан

  • 12 окт 2026 | 09:56
  • 607
  • 0
Цинвън Чжън: Искам да постигна всичките си цели, за да няма за какво да ме упрекват

Цинвън Чжън: Искам да постигна всичките си цели, за да няма за какво да ме упрекват

  • 12 окт 2026 | 09:48
  • 766
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 16649
  • 131
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 11753
  • 64
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 2961
  • 2
Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 15417
  • 133
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 9184
  • 7
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 11697
  • 9