Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

Разбиха престъпна група, обрала вратаря на Барселона

  • 12 окт 2026 | 15:24
  • 589
  • 0
Разбиха престъпна група, обрала вратаря на Барселона

Каталунската полиция (Мосос д'Ескуадра) неутрализира в Гава, близо до Барселона, престъпна банда, специализирана в обири с взлом на жилища на популярни личности и футболисти. Според официалната информация от местните органи на реда престъпната мрежа е действала в редица каталунски общини от началото на 2025 година.

Специализираната операция се проведе на 1 октомври и завърши със задържането на двама мъже на 58 и 42 години, както и на 46-годишна жена. Тримата са свързани с поне осем потвърдени обира в населените места Кастелдефелс (два случая), Ел Папиол, Сан Висенс де Монталт, Кубелес, Пералада, Сан Пере де Рибес и Агуляна.

По данни на изданието „Ла Вангуардия“, потвърдени пред агенция ЕФЕ от източници от полицията, най-знаковият случай на групата е обирът в дома на вратаря на ФК Барселона Жоан Гарсия. На 10 януари двама от членовете на бандата са проникнали с взлом в имота в Баш Льобрегат, където футболистът живее с партньорката си.

Разследващите посочват още, че групата е наблюдавала и подготвяла нахлуване и в къщата на съотборника му Жул Кунде, но планът така и не е бил осъществен докрай.

Двама от арестуваните вече са предадени на съдебните власти. Тримата задържани общо имат над тридесет криминални регистрации, повечето от които са за престъпления срещу собствеността.

Разплитането на схемата започва след установяване на идентичен почерк при множество грабежи в различни части на Каталуния. Престъпниците внимателно подбирали мишените си измежду хора с висок обществен профил и действали по предварително отработена схема. Групата е използвала коли под наем за придвижване и редовно е провеждала предварително наблюдение, за да разучи навиците на жертвите и спецификата на имотите преди удара.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

  • 12 окт 2026 | 15:44
  • 449
  • 1
Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

  • 12 окт 2026 | 15:00
  • 474
  • 0
Няма изненада: Реал Мадрид и Куртоа си стиснаха ръцете

Няма изненада: Реал Мадрид и Куртоа си стиснаха ръцете

  • 12 окт 2026 | 14:50
  • 746
  • 1
Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

  • 12 окт 2026 | 14:29
  • 1161
  • 0
Осасуна изгони треньора след само осем мача и върна клубна легенда

Осасуна изгони треньора след само осем мача и върна клубна легенда

  • 12 окт 2026 | 14:24
  • 842
  • 0
Въпреки зачестяващите грешки на Нойер, в Байерн нямат съмнение, че той остава титуляр на вратата

Въпреки зачестяващите грешки на Нойер, в Байерн нямат съмнение, че той остава титуляр на вратата

  • 12 окт 2026 | 14:17
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 8255
  • 35
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 7001
  • 51
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 133
  • 0
Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 13751
  • 122
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 7971
  • 5
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 9720
  • 8