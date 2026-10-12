Разбиха престъпна група, обрала вратаря на Барселона

Каталунската полиция (Мосос д'Ескуадра) неутрализира в Гава, близо до Барселона, престъпна банда, специализирана в обири с взлом на жилища на популярни личности и футболисти. Според официалната информация от местните органи на реда престъпната мрежа е действала в редица каталунски общини от началото на 2025 година.

Специализираната операция се проведе на 1 октомври и завърши със задържането на двама мъже на 58 и 42 години, както и на 46-годишна жена. Тримата са свързани с поне осем потвърдени обира в населените места Кастелдефелс (два случая), Ел Папиол, Сан Висенс де Монталт, Кубелес, Пералада, Сан Пере де Рибес и Агуляна.

По данни на изданието „Ла Вангуардия“, потвърдени пред агенция ЕФЕ от източници от полицията, най-знаковият случай на групата е обирът в дома на вратаря на ФК Барселона Жоан Гарсия. На 10 януари двама от членовете на бандата са проникнали с взлом в имота в Баш Льобрегат, където футболистът живее с партньорката си.

Разследващите посочват още, че групата е наблюдавала и подготвяла нахлуване и в къщата на съотборника му Жул Кунде, но планът така и не е бил осъществен докрай.

Двама от арестуваните вече са предадени на съдебните власти. Тримата задържани общо имат над тридесет криминални регистрации, повечето от които са за престъпления срещу собствеността.

Разплитането на схемата започва след установяване на идентичен почерк при множество грабежи в различни части на Каталуния. Престъпниците внимателно подбирали мишените си измежду хора с висок обществен профил и действали по предварително отработена схема. Групата е използвала коли под наем за придвижване и редовно е провеждала предварително наблюдение, за да разучи навиците на жертвите и спецификата на имотите преди удара.

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