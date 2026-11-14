Червен картон не позволи на Косово да надвие Израел

Отборите на Косово и Израел завършиха наравно 0:0 в Прищина в ранния мач от днешната програма в Лигата на нациите, който беше от петия кръг на група “B3”. Така двата тима направиха второ нулево реми помежду си след това в Дебрецен на 1 октомври.

През първото полувреме косоварите имаха превес в притежанието на топката и в отправените удари. В началото на втората част домакините също бяха по-опасният тим, но техният натиск приключи в 66-ата минута, когато техният халф Велдин Ходжа получи втори жълт и съответно червен картон заради нарушение срещу Етан Азулай. Така в оставащото време гостите владееха инициативата, но не направиха достатъчно, за да отбележат победен гол.

🥅 🇽🇰 Kosovo 0-0 🇮🇱 Israel in Group B3. 📉 🇽🇰 Kosovo down to just a 0.7% chance to secure promotion to League A by winning Group B3! ❌ 🇮🇱 Israel are left with NO chances to secure promotion to League A, even via the Play-offs! https://t.co/lxA9py5DBy — Football Rankings (@FootRankings) November 14, 2026

След това равенство Косово е втори в групата с 6 точки, докато Израел продължава да заема последното четвърто място със своите 3 пункта след петия си пореден мач без победа, заради което вече няма шанс за промоция в Лига “А”. По-късно днес лидерът Австрия (8 т.) е домакин на третия Ейре (5 т.).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages