Португалия взе решение, с което ще увековечи номер 7 на Роналдо

От Португалската футболна федерация обявиха, че променят дизайна на фланелката с номер 7 на националния отбор на страната, за да се различава от този, който наскоро оттеглелият се капитан Кристиано Роналдо носеше в мачовете си за Португалия. От сега нататък към седмицата на фланелката на “мореплавателите” е добавена чертичка, за да може досегашният номер 7 завинаги да бъде свързван с рекордора по мачове и голове с тима.

Ето как португалските футболисти ще почетат Роналдо преди мача с Дания

“История, която никога няма да бъде забравена. Португалската футболна федерация (FPF) реши, че, стартирайки с днешния мач срещу Дания от петия кръг на Лига на нациите, фланелката с номер 7 на националния отбор, която принадлежеше на Кристиано Роналдо в продължение на толкова много години, ще бъде с различен графичен дизайн, както и с нов притежател на номер 7. Това е поредният начин, по който да увековечим значението на толкова специален номер и да почетем наследството, което той представлява. Защото има истории, спомени, постижения и емоции, които винаги ще бъдат свързани с Кристиано Роналдо. От днес нататък ще имаме различен номер 7 на фланелката, но със същата същност и гордост, запазвайки предишния за увековечаването на една история, която никога няма да бъде забравена. Благодарим ти, Кристиано!”, гласи изявлението на федерацията.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 https://t.co/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

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Снимки: Gettyimages