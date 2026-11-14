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Португалия взе решение, с което ще увековечи номер 7 на Роналдо

  • 14 ное 2026 | 18:20
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От Португалската футболна федерация обявиха, че променят дизайна на фланелката с номер 7 на националния отбор на страната, за да се различава от този, който наскоро оттеглелият се капитан Кристиано Роналдо носеше в мачовете си за Португалия. От сега нататък към седмицата на фланелката на “мореплавателите” е добавена чертичка, за да може досегашният номер 7 завинаги да бъде свързван с рекордора по мачове и голове с тима.

Ето как португалските футболисти ще почетат Роналдо преди мача с Дания
Ето как португалските футболисти ще почетат Роналдо преди мача с Дания

“История, която никога няма да бъде забравена. Португалската футболна федерация (FPF) реши, че, стартирайки с днешния мач срещу Дания от петия кръг на Лига на нациите, фланелката с номер 7 на националния отбор, която принадлежеше на Кристиано Роналдо в продължение на толкова много години, ще бъде с различен графичен дизайн, както и с нов притежател на номер 7. Това е поредният начин, по който да увековечим значението на толкова специален номер и да почетем наследството, което той представлява. Защото има истории, спомени, постижения и емоции, които винаги ще бъдат свързани с Кристиано Роналдо. От днес нататък ще имаме различен номер 7 на фланелката, но със същата същност и гордост, запазвайки предишния за увековечаването на една история, която никога няма да бъде забравена. Благодарим ти, Кристиано!”, гласи изявлението на федерацията.

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Снимки: Gettyimages

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