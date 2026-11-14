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Ван Бомел: Гледам на мача с Италия като на елиминационен сблъсък

  • 14 ное 2026 | 18:43
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Ван Бомел: Гледам на мача с Италия като на елиминационен сблъсък

Селекционерът на Белгия Марк ван Бомел подчерта, че съставът на Италия показва съвсем различно лице спрямо първия сблъсък между двата тима в турнира Лига на нациите.

По време на официалната си пресконференция в Брюксел специалистът отбеляза сериозния игрови напредък на съперника преди предстоящия директен дуел.

„Италия изглежда значително по-стабилна в сравнение с първата ни среща. Те постигнаха сериозно подобрение за изключително кратък период. Да победиш Франция не е нещо, което се постига лесно. Обратът, който сътвориха срещу французите, беше наистина впечатляващ, макар че лично аз не бях изненадан“, коментира Ван Бомел.

„Утрешната среща не е финал и не се играе за трофей, а за класиране напред. По-скоро я възприемам като мач от директните елиминации. Това е отлична репетиция за нас, тъй като по време на Европейското първенство ще изпаднем в аналогични ситуации. Влизаме в срещата след победа, която ни носи увереността да изграждаме и налагаме собствения си стил — задача, която никога не е лесна на ниво национални отбори. Съперникът има лек превес, защото и равенството е достатъчно за тях, но подобна позиция понякога поражда известни колебания“, допълни наставникът на белгийците.

В класирането на групата след пет изиграни срещи Италия и Франция делят челните места с по 10 точки, докато белгийският тим заема третата позиция с актив от 9 точки.

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Снимки: Imago

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