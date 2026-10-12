Алекс Грозданов в Идеалния отбор! Богданка загуби финал от Варшава

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов попадна в идеалния състав на международния турнир Bogdanka Volley Cup „Томаш Войтович“ в Люблин. Неговият Богданка ЛУК отстъпи на финала пред Пройект (Варшава) с 1:3 (21:25, 25:23, 18:25, 19:25), а българинът беше отличен като един от двамата най-добри централни блокировачи.

5-ото издание на надпреварата се проведе на 10 и 11 октомври в зала „Глобус“. Воденият от Роберто Пиаца Проект спечели трофея за първи път, след като миналата година загуби финала срещу Богданка.

Домакините, водени от Стефан Антига, бяха без Вилфредо Леон, получил почивка след европейското първенство, и Ран Такахаши, който пропусна финала заради мускулен проблем. Пройект не можеше да разчита на контузения Александър Сливка. Гостите от Варшава взеха първия гейм с 25:21, но Богданка изравни след 25:23 във втория. Домакините поведоха с 5:1 в третата част, преди Пройект да обърне развоя ѝ и да спечели с 25:18. В четвъртия гейм столичният тим наложи превъзходството си още в началото и затвори мача при 25:19.

Алекс Грозданов започна финала като титуляр. В полуфиналната победа над Фенербахче с 3:0 (25:21, 25:18, 25:18) той реализира 5 точки, включително 2 блокади и 1 ас. Пройект достигна до финала след успех над АХ Волей (Любляна) с 3:1 (19:25, 25:19, 26:24, 31:29). Словенците завършиха трети след победа над Фенербахче с 3:2(25:20,27:25,20:25,23:25,15:12).

Богданка ЛУК (Люблин) ще започне новия сезон в полската Tauron Liga на 17 октомври с гостуване на ЗАКСА (Кендженжин-Кожле), а първото му домакинство е на 21 октомври срещу Трефъл (Гданск).

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