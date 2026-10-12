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Берое се раздели с две от чужденките си

  • 12 окт 2026 | 13:24
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Берое се раздели с две от чужденките си

Баскетболният Берое се раздели с Натали Куковски и Анджелина Тюрмел, съобщиха от клуба.

Куковски е решила да се възползва от клауза в договора си и да напусне отбора, а договорните взаимоотношения с Тюрмел са прекратени по взаимно съгласие. И двете баскетболистки бяха привлчени в началото на август и се включиха в двубоите срещу испанския Бакси Ферол в турнира Еврокъп.

От клуба благодариха на двете баскетболистки за времето, прекарано в отбора, и им пожелаха успех в бъдещите професионални предизвикателства.

На 14 октомври Берое започва участието си в Адриатическата лига с гостуване на сръбския Партизан. Старозагорки са в група Б на тунрира заедно с хърватските Трешневка 2009 и Брод на Сави, сръбския Партизан и словенския Цинкарна Целе.

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