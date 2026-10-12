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Три златни медала и отборно първо място за родното таекуондо в Подгорица

  • 12 окт 2026 | 11:52
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Три златни медала и отборно първо място за родното таекуондо в Подгорица

Александра Георгиева, Кимия Ализаде и Омид Хосейни спечелиха златни медали, а България отново е на първо място в отборното класиране за четвърти пореден турнир по таекуондо. Всичко това се случи на силното международно събитие Подгорица Оупън G1.

Част от представителния тим беше на турнир в Черна гора, а по същото време други състезатели от националния отбор в лицето на Станислав Митков и Стефан Стаменов, заедно с треньора Фарзад Золгхадри взеха участие на Гран При сериите в Париж.

Александра Георгиева в категория 49 кг. при жените стартира своя път към златото срещайки друга българка Ана-Мария Георгиева. На полуфинала Александра отстрани Финикс Гуудмън от Великобритания, за да се изправи срещу полякинята Алисия Крайевска в битката за златния медал. След изключителна игра българката се качи на най-високото място на почетната стълбичка.

Бронзовата медалистка от Париж Кимия Ализаде в категория до 57 кг започна с победи над Ивана Крясник от Босна и Херцеговина и над Юлия Среда от Полша, на полуфинала отстрани испанката Виля Сесар, за да играе за титлата с Яна Кукич от Сърбия. Кимия бе повече от категорична и напълно заслужено за пореден път в последния месец грабна златния медал.

Третото златно отличие от Подгорица Оупън бе за Омид Хосейни, който не остави шансове на конкурентите си в категория до 80 кг при мъжете. Омид, който бе поставен под номер едно в своята категория, записа победи над Нино Шеремет от Босна и Херцеговина, на полуфинала отстрани Мол Сахити от Косово, за да посрещне в решаващата среща за златото друг представител на Босна и Херцеговина - Неджад Нушич. След като си разделиха по един рунд, в решаващия трети Хосейни бе повече от категоричен и за четвърти път в последните три месеца грабна най-ценното спортно отличие.

Дея Пеева в категория до 46 кг остана с бронзов медал, след като в битката за златото не успя да преодолее Ана Лопес от Испания.

Така с тези спечелени 3 златни и 1 бронзов медал, България зае първо място в генералното класиране при мъжете и жените. Това е четвърти пореден успех за националния отбор, което показва, че за България целта вече е единствено и само първото място.

Останалите български състезатели Александър Петров, Любослав Начев, Атанас Атанасов, Антон Христов, Анди Владимиров, Теодора Маринова, Ерика Карабелева и Цвети Славова въпреки, че не стигнаха до срещи за медалите натрупаха сериозен международен опит. Този успех в резултат на постоянство, дисциплина и много тренировки.

Треньори на националите бяха Давуд Етминани и Венцислав Соколов.

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