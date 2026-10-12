Убедителен успех за Рейнджърс срещу Ванкувър в първия мач без Шестьоркин

Ню Йорк Рейнджърс постигна категорична победа с 6:2 над Ванкувър Канъкс в зала „Медисън Скуеър Гардън“. Това бе първи двубой за тима, след като стана ясно, че звездният страж Игор Шестьоркин ще пропусне остатъка от сезона заради травма в долната част на тялото. При отсъствието на титуляря, младият вратар Дилън Гаранд отрази 19 шайби и помогна за успеха.

Шестьоркин получи контузията при поражението с 1:3 от Вашингтон Кепиталс в петък. Ден по-късно от клуба официално потвърдиха, че руският вратар е аут до края на кампанията, а Гаранд получава шанс да заеме мястото на първи избор в състава.

„Без съмнение е изключително тежко да загубиш най-добрия си хокеист в лицето на Шести – играч, който се представя толкова силно и от дълго време е ключова фигура за отбора“, сподели Гаранд. „Това е сериозен удар за състава, но подобни неща се случват в професионалния спорт. Момчетата се справиха страхотно и поеха отговорност, а ние ще имаме нужда от още такива изяви.“

Тай Карти и Уил Кайли вкараха по два гола, Алекси Лафрениер и Гейб Перо се отчетоха с по един гол и асистенция, докато Джей Ти Милър и Мика Зибанеджад направиха по две голови подавания.

TYE KARTYE OPENS IT UP FOR THE RANGERS 27 SECONDS IN 👀🚨 https://t.co/DehA6zcLXG — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 11, 2026

„Смятам, че този състав показва зрялост“, коментира старши треньорът на Рейнджърс Майк Съливан. „Играчите не са загубили ентусиазма си. Те вярват в отборната игра, която се опитваме да изградим, и ще продължат да се борят. В крайна сметка това е нашето предизвикателство. Очакванията не се променят – когато някой отпадне, идва ред на следващия. Това отваря възможности за други състезатели и те трябва да се възползват.“

Рейнджърс подобриха актива си до пет победи и две загуби, като остават непобедени у дома с баланс от четири поредни успеха. Тимът от Ню Йорк доминира категорично в третите третини на собствен лед, като головата им разлика в този период е 9:1, включително 3:0 в мача срещу Ванкувър.

New York goal! Scored by Will Cuylle with 17:51 left in the 2nd. Assisted by Noah Laba. NYR: 2 | VAN: 1 #VANvsNYR #NYR #Canucks https://t.co/RJF6BQq8SF — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 11, 2026

„Всичко се свежда до пълната отдаденост на отбора“, допълни Гаранд. „В третия период можеш както да загубиш мача, така и да го спечелиш. В момента сме концентрирани върху това да печелим тези решителни минути, което се оказва ключово за нас.“

За състава на Ванкувър точни бяха Джейк ДеБръск и защитникът Елиас Петерсон. Канъкс допуснаха четвърта поредна загуба и вече имат баланс от две победи и пет поражения. Вратарят Кевин Ланкинен завърши с 19 спасявания.

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