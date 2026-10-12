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Започва продажбата на билетите за Winbet Суперкупа 2026

  • 12 окт 2026 | 11:01
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След вълнуващите емоции с националните отбори през лятото, време е фокусът да се насочи към клубния волейбол. Официалният старт на новия сезон ще бъде даден с първия голям трофей - Winbet Суперкупа 2026, а билетите вече са в продажба.

Турнирът ще се проведе на 17 и 18 октомври в столицата, а домакин на битките за първото отличие ще бъде зала „Левски София“.

Всички фенове на волейбола вече могат да закупят своите пропуски за двубоите онлайн на bileti.nvl.bg

Програма на полуфиналите (17 октомври):

Левски София срещу Локомотив Авиа от 16:30ч.
Нефтохимик 2010 срещу ЦСКА от 19:30ч.

Победителите от двата сблъсъка ще премерят сили в големия финал за Суперкупата на следващия ден, 18 октомври от 19:30ч.

Опции за билети:
За удобство на зрителите НВЛ и kupibileti.bg предлагат няколко гъвкави опции за достъп:

Билет за един мач - за феновете, които искат да подкрепят своя отбор в конкретна среща.
Дневен пакет - за тези, които искат да се насладят на целия волейболен маратон за деня.
Пакет „Супер уикенд“ - пълният пакет, който осигурява достъп до абсолютно всички мачове от турнира през целия уикенд.

Очакват ни топ сблъсъци, много емоции и страхотна атмосфера на терена! Не пропускайте възможността да бъдете част от първото събитие за сезона - осигурете си място в залата навреме от тук.

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