Сиатъл надделя над Вашингтон въпреки първия гол за сезона на Алекс Овечкин

Отборът на Сиатъл Кракен постигна драматична победа с 5:3 при гостуването си на Вашингтон Кепитълс в среща от редовния сезон на НХЛ, играна в зала „Кепитъл Уан Арена“.

Алекс Овечкин отбеляза първия си гол за сезона, а двубоят вървеше към равенство в третата третина, преди Джаред Маккан да поеме инициативата в 14:33 минута. Той навлезе остро в зоната, справи се със защитника Тимъти Лилиегрен и с прецизен нисък изстрел от китката преодоля вратаря Логан Томпсън за 4:3. Крайното 5:3 оформи Райън Уинтъртън в 17:20 минута след бърза контраатака и откъсване сам срещу стража.

1ST OF THE SEASON AND CAREER GOAL NO. 930 FOR ALEX OVECHKIN 🚨 https://t.co/O9lzSHLqu7 — Gino Hard (@GinoHard_) October 11, 2026

„Смятам, че тази вечер всички показаха изключителна отдаденост на леда. Блокирахме много изстрели и се борихме здраво. Мачът беше изключително оспорван, но момчетата намериха начин да стигнат до успеха“, коментира старши треньорът на Сиатъл Лейн Ламбърт.

Фредерик Годро се отличи с попадение и асистенция за победителите, отбелязвайки своя трети гол в последните два мача. Уинтъртън също добави асистенция към сметката си за тима на Сиатъл (4-2-0), който започна серията си от пет поредни гостувания с два поредни успеха. Бен Майърс допринесе с две голови подавания, а вратарят Джоуи Дакорд бе ключова фигура с 33 спасявания, цели 17 от които в решителната заключителна третина.

JARED MCCANN. 😤 The @SeattleKraken have taken the lead! https://t.co/HS3SoK7mlI — NHL (@NHL) October 11, 2026

„Получи се наистина страхотен хокеен мач. И двата отбора играха на високо ниво. Джоуи направи феноменални спасявания на вратата, а ние отбелязахме пет гола, което се оказа достатъчно“, заяви Майърс.

Джордан Кайру отбеляза дебютното си попадение с екипа на Вашингтон, Буун Дженър също се разписа. Логан Томпсън отрази 22 изстрела за столичани.

„Допуснахме груба грешка в края, която доведе до победния им гол. Като цяло правим твърде много непредизвикани грешки с шайбата и взимаме грешни решения. Трябва да работим върху това да играем по-разумно, защото това представяне не беше добро“, заяви наставникът на Вашингтон Спенсър Карбъри.

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