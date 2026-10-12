Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00 Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Каролина продължи победната си серия след успех над Филаделфия

  • 12 окт 2026 | 10:45
  • 248
  • 0
Каролина продължи победната си серия след успех над Филаделфия

Отборът на Каролина Хърикейнс записа пета поредна победа в НХЛ, след като се наложи с 4:1 при гостуването си на Филаделфия Флайърс в „Ексфинити Мобайл Арена“. В основата на успеха бяха Себастиан Ахо и Андрей Свечников, които се отличиха с по един гол и една асистенция.

Марк Янковски добави едно попадение в края и продължи серията си от голове в четвърти пореден мач. Шейн Гостисбехер също се разписа, а Уилям Карие допринесе с две асистенции за „ураганите“.

С този успех тимът подобри актива си до пет победи, едно поражение и една загуба след продължение (5-1-1), само ден след победата с 5:2 над Чикаго Блекхоукс в събота. На вратата Пьотър Кочетков се отчете с 18 спасявания, като бе преодолян само от Крисчън Дворак.

Каролина трябваше да се справя без капитана си Джордан Стал, който остана извън състава заради контузия в долната част на тялото.

Филаделфия вече е с две поражения от Кейнс като домакин и е в серия от 11 загуби, като шест от тях са срещу Каролина. Именно Кейнс приключиха миналия сезон на Флайърс с категоричното 4-0 в плейофите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 окт 2026 | 05:13
  • 1610
  • 0
Седми хеттрик на Кирил Капризов в кариерата донесе успех на Минесота над Флорида

Седми хеттрик на Кирил Капризов в кариерата донесе успех на Минесота над Флорида

  • 11 окт 2026 | 14:13
  • 957
  • 0
Резултати в НХЛ

Резултати в НХЛ

  • 11 окт 2026 | 09:57
  • 884
  • 0
Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс Игор Шестьоркин е аут до края на сезона в НХЛ

Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс Игор Шестьоркин е аут до края на сезона в НХЛ

  • 11 окт 2026 | 02:24
  • 806
  • 0
Йоанис Апостолу завърши 17-и при юношите на Гран При в Гданск

Йоанис Апостолу завърши 17-и при юношите на Гран При в Гданск

  • 11 окт 2026 | 02:05
  • 639
  • 0
Германските легенди в шейните Тобиас Артл и Тобиас Вендл ще останат в спорта до Олимпиадата през 2030 г.

Германските легенди в шейните Тобиас Артл и Тобиас Вендл ще останат в спорта до Олимпиадата през 2030 г.

  • 10 окт 2026 | 16:37
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 4645
  • 19
В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
  • 2575
  • 14
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 10249
  • 59
Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 12 окт 2026 | 11:33
  • 2683
  • 2
L'Équipe за Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

L'Équipe за Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

  • 12 окт 2026 | 06:39
  • 8466
  • 2
Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 5756
  • 18