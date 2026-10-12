Каролина продължи победната си серия след успех над Филаделфия

Отборът на Каролина Хърикейнс записа пета поредна победа в НХЛ, след като се наложи с 4:1 при гостуването си на Филаделфия Флайърс в „Ексфинити Мобайл Арена“. В основата на успеха бяха Себастиан Ахо и Андрей Свечников, които се отличиха с по един гол и една асистенция.

Марк Янковски добави едно попадение в края и продължи серията си от голове в четвърти пореден мач. Шейн Гостисбехер също се разписа, а Уилям Карие допринесе с две асистенции за „ураганите“.

Oh my, Sebastian Aho put him on skates 🫢 Aho's on a five-game point streak! https://t.co/wrKX45rzIL — NHL (@NHL) October 11, 2026

С този успех тимът подобри актива си до пет победи, едно поражение и една загуба след продължение (5-1-1), само ден след победата с 5:2 над Чикаго Блекхоукс в събота. На вратата Пьотър Кочетков се отчете с 18 спасявания, като бе преодолян само от Крисчън Дворак.

Каролина трябваше да се справя без капитана си Джордан Стал, който остана извън състава заради контузия в долната част на тялото.

Andrei Svechnikov picks the corner to open the scoring! 🎯 https://t.co/gBSCMUQpoV — NHL (@NHL) October 12, 2026

Филаделфия вече е с две поражения от Кейнс като домакин и е в серия от 11 загуби, като шест от тях са срещу Каролина. Именно Кейнс приключиха миналия сезон на Флайърс с категоричното 4-0 в плейофите.

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