Каролина продължи победната си серия след успех над Филаделфия

Отборът на Каролина Хърикейнс записа пета поредна победа в НХЛ, след като се наложи с 4:1 при гостуването си на Филаделфия Флайърс в „Ексфинити Мобайл Арена“. В основата на успеха бяха Себастиан Ахо и Андрей Свечников, които се отличиха с по един гол и една асистенция.
Марк Янковски добави едно попадение в края и продължи серията си от голове в четвърти пореден мач. Шейн Гостисбехер също се разписа, а Уилям Карие допринесе с две асистенции за „ураганите“.
С този успех тимът подобри актива си до пет победи, едно поражение и една загуба след продължение (5-1-1), само ден след победата с 5:2 над Чикаго Блекхоукс в събота. На вратата Пьотър Кочетков се отчете с 18 спасявания, като бе преодолян само от Крисчън Дворак.
Каролина трябваше да се справя без капитана си Джордан Стал, който остана извън състава заради контузия в долната част на тялото.
Филаделфия вече е с две поражения от Кейнс като домакин и е в серия от 11 загуби, като шест от тях са срещу Каролина. Именно Кейнс приключиха миналия сезон на Флайърс с категоричното 4-0 в плейофите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google