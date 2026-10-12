Иван Станчев: Хубаво е, че играем толкова добре, но се помнят резултатите

Черноморец (Балчик) се наложи с 2:1 у дома над Волов Шумен 2007. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Стана много хубав, двуостър мач с много положения пред тяхната и пред нашата врата. Силно играха и те, и ние, но те имаха повече късмет. Инициативата на моменти беше при тях, в други – при нас. Стана си коректен мач с добро съдийство. Клиширани думи, но са факт. Напоследък все така се получава, че играем силни мачове, но накрая резултатите са негативни. Хубаво е, че играем толкова добре, но се помнят резултатите. Влязохме в някаква такава серия. Все някъде трябва да се счупи стомната. При 0:0 в 17-ата минута Жечко Йорданов беше изведен на отлична позиция, но ударът му беше отразен и той не успя да открие резултата. Има ги тези ситуации. Не може без тях. Ако Жечко беше вкарал там, ставаше друг мач. Това е спортното щастие в даден момент. Подобна ситуация имаше и в двубоя с Черноморец (Бургас), когато същият футболист си изработи дузпа, но не я дадоха. Мисля си, че във футбола няма логика, но рано или късно нещата ще си дойдат на място и ще бъдат в наша полза. Няма горчилка от загубата. Хубавото във футбола е, че бързо имаш нов опит. Предстоят ни домакинства срещу Черно море II и срещу Черноломец. Надяваме се да дойдат и по-хубави моменти“.

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