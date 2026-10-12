Националите по карате заминаха за Световното по Полша

Българският национален отбор по карате замина за участие на Световното първенство в Биелско-Бяла, Полша.

На шампионата на планетата за кадети, юноши и мъже и жени до 21 години България ще разчита на 22-ма състезатели, а в тима са няколко призьори от световни първенства, европейски шампиони и медалисти, европейски вицешампион за жени и лидер с световната ранглиста до 21 години, шампиони на Балканите и медалисти от Световната младежка лига по карате.

"Всички тези състезатели и треньори обаче няма да разчитат на подкрепата на Министерство на младежта и спорта - така както не разчитаха на ММС и за Европейското първенство за кадети, юноши и мъже и жени до 21 години в началото на годината в Кипър, на Европейското първенство за мъже и жени във Франкфурт в средата на годината и при провеждането на подготовка за големи състезания. Защото в средата на месец октомври Българска Национална Федерация Карате все още няма финансиране от Министерството на спорта - заради забавяне или нежелание от страна на ММС да бъдат осигурени нормални условия българските каратеки да могат да тренират и работят. Така както няма и развитие по различните проекти, подадени от БНФК и клубовете в страната за финансиране на дейността.

И само благодарение на БНФК, на клубове и на родители, които сами финансират участието на децата си с лични средства, националните отбори пътуват за участия, за да представят България - не Министерство на младежта и спорта. Ръководството на БНФК потърси няколко пъти среща с министър Енчо Керязов и с новоназчения му съветник от карате средите Борислав Иванов, за съжаление - безуспешно. Въпреки това карате федерацията продължава да работи и да прави всичко възможно българските състезатели да прославят страната по цял свят. Успех на всички на Световното в Полша!", написаха от федерацията в социалните мрежи.

СНИМКА: Българска Национална Федерация Карате// FACEBOOK

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google