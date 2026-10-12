Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия

Наказаха с петгодишна забрана и сто евро фен, който се снима с Рейндерс

  • 12 окт 2026 | 05:03
  • 280
  • 0
Наказаха с петгодишна забрана и сто евро фен, който се снима с Рейндерс

Футболната асоциация на Нидерландия наложи на 13-годишен фен забрана за посещение на стадиона за пет години, след като той изтича на терена по време на мача от Лигата на нациите между Нидерландия и Германия, за да си направи селфи с Тижани Райндерс, съобщава DPA. Момчето трябва да плати и глоба от 100 евро.

„Елитният спорт се играе на терена и играчите трябва да могат да се представят безопасно и безпрепятствено. Затова на зрителите е строго забранено да влизат на терена. Това е посочено на различни места на стадиона“, заявиха от асоциацията.

За родителите на момчето може да последва много по-строга санкция. Федерацията възнамерява да ги държи отговорни по гражданското право за щети, ако УЕФА санкционира Нидерландия за инцидента от миналия месец.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

  • 12 окт 2026 | 03:19
  • 431
  • 0
Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

  • 12 окт 2026 | 02:11
  • 493
  • 0
Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

  • 12 окт 2026 | 01:35
  • 489
  • 0
Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

  • 12 окт 2026 | 01:07
  • 992
  • 0
Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

  • 12 окт 2026 | 00:28
  • 3913
  • 0
Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

  • 12 окт 2026 | 00:03
  • 951
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 115300
  • 590
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 103849
  • 218
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 11810
  • 13
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 48823
  • 130
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 8548
  • 12
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

  • 11 окт 2026 | 19:46
  • 25571
  • 17