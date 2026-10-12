Наказаха с петгодишна забрана и сто евро фен, който се снима с Рейндерс

Футболната асоциация на Нидерландия наложи на 13-годишен фен забрана за посещение на стадиона за пет години, след като той изтича на терена по време на мача от Лигата на нациите между Нидерландия и Германия, за да си направи селфи с Тижани Райндерс, съобщава DPA. Момчето трябва да плати и глоба от 100 евро.

„Елитният спорт се играе на терена и играчите трябва да могат да се представят безопасно и безпрепятствено. Затова на зрителите е строго забранено да влизат на терена. Това е посочено на различни места на стадиона“, заявиха от асоциацията.

За родителите на момчето може да последва много по-строга санкция. Федерацията възнамерява да ги държи отговорни по гражданското право за щети, ако УЕФА санкционира Нидерландия за инцидента от миналия месец.

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