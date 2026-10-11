Жордао: Треньорът ни каза да пресираме високо и да отнемаме бързо топката

Бруно Жордао изигра много силен мач и вкара два от головете при победата на ЦСКА срещу ЦСКА 1948 с 3:2 във визитата от 11-ия кръг на efbet Лига. Играчът на „червените“ се разписа и още веднъж в предградието на столицата, но това попадение в Бистрица бе отменено. Все пак развръзката можеше и да не бъде толкова щастлива за 31-кратните шампиони, които допуснаха изравняване от 0:2 до 2:2, но все пак именно Жордао вкара гола, с който гостите стигнаха до победата, дала им успеха в дебюта на новия старши треньор Маркус Гиздол.

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„През първото полувреме започнахме много добре, контролирахме двубоя. През второто полувреме получихме два гола от статични положения. Трябва да се подобряваме в тази насока, но най-важното са трите точки.

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Треньорът ни иска от нас да пресираме високо, както и видяхте през първото полувреме, да не оставяме съперника дори да си помисли да играе с топката, винаги да се стремим да използваме всички пространства и възможности за попадение. Мисля, че през по-голямата част от двубоя го показахме.

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Почивката ни дойде добре. Сега ни предстоят 9 мача за 19 дни. Знаем, че ще бъде трудно, знаем срещу какъв съперник се изправяме в четвъртък. Монако са първи в тяхното първенство и ще бъде много сериозен мач, но ние сме в Лигата на конференциите, за да дадем най-доброто от себе си и да се постараем да дадем добри резултати“, каза Жордао.

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