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Историческо постижение на Фариоли с Порто

  • 12 окт 2026 | 06:17
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Историческо постижение на Фариоли с Порто

Гостуването на стадион „Маритимо“ криеше всички предпоставки за истински капан в непобедимия ход на Порто. „Синьо-белите“ обаче си тръгнаха от Фуншал с прагматичен успех с 1:0, осигурявайки си три изключително важни точки в битката за титлата. Освен че затвърди лидерската позиция в първенството, триумфът на остров Мадейра затвори един идеален кръг за Франческо Фариоли: италианският наставник вече има победи срещу абсолютно всички съперници, срещу които се е изправял в Лига Португал, откакто застана начело на гранда.

През миналия сезон, в дебютната си година на скамейката на „драконите“, Фариоли записа почти безупречна кампания на вътрешната сцена, справяйки се с почти цялата конкуренция. В актива на италианеца обаче имаше едно-единствено изключение – Бенфика. В двата сблъсъка срещу големия съперник Порто стигна само до нулево равенство (0:0) на собствен терен и реми 2:2 на „Ещадио да Луж“.

Този малък трън в пътя на специалиста обаче беше окончателно премахнат през настоящия сезон 2026/2027. Още при домакинството на „орлите“ Порто демонстрира категорично превъзходство и надигра опонента си с 3:1, отписвайки съперника от списъка с неизпълнени задачи. Оставаше само да премери сили с новаците от втория ешелон, за да попълни картата на победите срещу всички клубове в елита. С авторитетния класически успех с 3:0 като гост на Академико де Визеу и измъчената победа на „Барейрош“ срещу Маритимо, Фариоли затвърди абсолютната си доминация над съперниците в португалския футболен елит.

Порто се развихри и не даде шанс на десет от Бенфика в зрелищно дерби
Порто се развихри и не даде шанс на десет от Бенфика в зрелищно дерби

Това постижение за стопроцентова ефективност става още по-впечатляващо на фона на вихрения старт, който отборът прави през сезон 2026/2027. Записвайки осми пореден успех в първите осем кръга от шампионата, Франческо Фариоли записа името си в изключително престижен и тесен кръг от велики треньори в историята на Порто.

В над деветдесетгодишната история на националния шампионат само двама наставници бяха успявали да открият първенството с осем поредни победи начело на „синьо-белите“: легендарният Мигел Сишка през далечния сезон 1939/1940 и Жезуалдо Ферейра през паметната кампания 2007/2008. Почти две десетилетия след последното такова постижение, младият италиански стратег се присъедини към този елитен клуб, доказвайки, че неговият прецизен тактически подход и изграденият манталитет на победител оставят трайна следа в клуба.

Порто на Франческо Фариоли не просто печели, а демонстрира впечатляваща стабилност и изключителна адаптивност към различни игрови ситуации – от ключово дерби на „Ещадио до Драгао“ до коварно гостуване на островите. След като подчини абсолютно всеки опонент и продължава да пренаписва историята мач след мач, походът на „синьо-белите“ придобива все по-доминиращи измерения на португалската футболна сцена, а спечелването на втора поредна шампионска титла остава голямата цел пред „драконите“.

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