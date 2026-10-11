Амос Кипруто спечели маратона на Чикаго, триумф за Хави Фейса при жените

Кениецът Амос Кипруто спечели маратона на Чикаго, докато Хави Фейса от Етиопия защити титлата си при жените.
Кипруто постигна време от 2:01.09 часа на 42,195-километровото трасе, записвайки личен рекорд, и се нареди на пето място в класацията за всички времена.
Победителят от Лондон през 2022-а направи атака около 35-ия километър, за да триумфира в Чикаго, след като се класира втори през 2025-а и трети през 2024 година.
Кипруто спечели с огромна преднина от 1:47 минута пред Тадесе Бикила и на 2:37 пред Милкеса Мелгеша, и двамата от Етиопия.
Защитаващият титлата си Джейкъб Киплимо от Уганда трябваше да се задоволи с четвърто място.
Женската надпревара беше далеч по-драматична, тъй като Фейса спечели едва в последните метри срещу двукратната победителка от Бостън и веднъж от Ню Йорк Шарън Локеди от Кения, за да триумфира, както и миналата година. Времето на Фейса от 2:13:13 часа също беше личен рекорд и сега тя е пета в класацията за всички времена.
Локеди накрая изостана, завършвайки на 34 секунди. Нейната сънародничка Бриджит Косгей, победителка през 2018 и 2019 година, се нареди трета, на 1:22 минута зад Фейса.
Повече от 55 000 души се включиха тази година в маратона на Чикаго.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago