Обновената спортна зала "Диана" в Ямбол бе официално открита

Обновената спортна зала „Диана“ в Ямбол бе официално открита днес преди първия домакински мач на баскетболния тим за сезон 2026/2027 в Sesame Национална баскетболна лига срещу Рилски спортист. Националният химн в изпълнение на Орлин Горанов даде начало на тържествената церемония, която събра представители на държавната и местната власт, спортни деятели, състезатели от различни поколения, млади таланти и привърженици на ямболския спорт.

Залата беше модернизирана след основен ремонт и реконструкция за над 4,1 млн. евро. Проектът беше изпълнен със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, от държавния бюджет и от общинския бюджет. „От десетилетия се говореше за необходимостта от основен ремонт на зала „Диана“, но всички знаят, че това е и голяма отговорност и голям риск, тъй като очакванията на нашите съграждани нормално са големи“, заяви кметът на Ямбол Валентин Ревански при откриването.

По думите му общинското ръководство е решило да предприеме необходимите действия въпреки предизвикателствата, защото „бездействието е най-краткият път към изоставането на един град и една държава“. Той определи ремонта като сложен обект, при чието изпълнение е имало трудни ситуации, но те са били преодолени с общи усилия.

Ревански благодари на жителите на Ямбол за подкрепата и доверието, както и на държавата, европейската програма, подкрепила проекта, Общинския съвет, изпълнителя и екипа на общинската администрация.

Кметът изрази признателност и към ръководството на баскетболния клуб, треньорите, спортистите, дарителите и привържениците, които през годините са подкрепяли развитието на баскетбола в града. Той пожела успех на отбора и треньорския му екип и открои ролята на публиката, която по думите му е най-добрата в България и е доказала, че е шестият играч на тима.

„Днес искаме да пожелаем успехи на баскетболния отбор на Ямбол и на неговия треньорски екип“, каза Ревански. Той допълни, че за големите успехи на един отбор и клуб е необходимо силно ръководство.

Заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова също поздрави ямболската общественост с откриването на обновеното съоръжение. Тя подчерта личната си връзка с града, в който е израснала, и определи събитието като особено емоционално за нея. „Днешният ден за мен е повече от официално събитие. Днес изпитвам радост, гордост и огромно щастие за това, че спортна зала „Диана“ получи нов живот“, каза тя

Цветкова припомни, че залата има повече от 60-годишна история и е сред знаковите места за Ямбол. В нея са израснали поколения местни спортисти, провеждали са се големи състезания и са били постигнати значими резултати. Сред паметните моменти в историята на ямболския баскетбол е спечелването на шампионската титла на България през 2002 година.

От името на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов тя поздрави кмета Валентин Ревански, общинската администрация и всички, допринесли за обновяването на съоръжението. Цветкова подчерта, че инвестициите в спортната инфраструктура са инвестиции в децата и младите хора, в развитието на талантите и в бъдещите успехи на българските спортисти.

„Добрите условия за подготовка и тренировки са в основата на бъдещите спортни постижения и на нашите големи шампиони“, посочи заместник-министърът. Тя призова младите спортисти да мечтаят смело, да тренират упорито и да вярват в себе си, а жителите на Ямбол да продължат да подкрепят своите отбори и да обичат българския спорт.

Треньорът Иван Чолаков, извел тима (б.а.- тогава Ямболгаз) до шампионска титла през сезон 2001/2002, също приветства откриването на обновената зала. Той припомни историята на изграждането ѝ и подчерта значението на добрата спортна база за развитието на състезателите. Чолаков пожела на спортистите да влагат сърце и душа в подготовката си и да постигат успехи, с които да прославят ямболския спорт.

В залата бе и друг от знаковите за школата треньори - Здравко Янчев, който бе поздравен от кмета и публиката. Поздравителен адрес бе получен от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. По време на церемонията президентът на Рилски спортист Петър Георгиев връчи почетен знак на кмета на Ямбол по повод обновяването на спортната зала.

В момента се играе срещата между Ямбол и Рилски спортист. За ямболския тим сезонът бележи завръщане в елита след двегодишно прекъсване и начало с практически нов състав.

Снимка: ЕРА ТВ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google