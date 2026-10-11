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И Хъл, и Евертън успяха да запазят добрите впечатления от началото на сезона и разделиха точките

  • 11 окт 2026 | 18:26
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Хъл Сити и Евертън завършиха наравно 2:2 в мач от шестия кръг на Премиър лийг. И четирите попадения в срещата паднаха след почивката. Джаред Гелхард (48’) откри в полза на домакините, но само няколко минути по-късно Киърнън Дюсбъри-Хол (55’) изравни. Тиерно Бари изведе “карамелите” в 68-ата минута напред в резултата, но отново равенството бе възстановено малко след това с попадение на Мохамед Белуми (74’).

Двата тима размениха по едно положение в началните минути, когато първо Джеймс Гарнър постави Константинос Цолакис на изпитание, а малко след това Джо Гелхард пробва рефлексите на Джордан Пикфорд. Гостите владееха повече топката, а “тигрите” очаквано залагаха на повече сигурност в отбрана и в опити на контраатака да се възползват от грешки на противника. Така се стигна до 34-ата минута, когато Бренън Джонсън постави крака си в точно пред бранител на Хъл, който опитваше да изчисти след разбъркване в наказателното поле и кълбото влетя в мрежата. След намеса на ВАР попадението бе отменено поради засада.

Домакините излязоха напред в резултата в самото начало на втората част, когато много нескопосана изява на Ейнсли Мейтланд-Найлс даде възможност на Гелхард да напредне и да реализира. Евертън изравни само пет минути по-късно когато след корнер гостите задържаха топката в свое владение и повторно центриране бе реализирано от Дюсбъри-Хол с глава. Тиерно Бари оформи пълен обрат за възпитаниците на Дейвид Мойс в 68-ата минута, но основната заслуга бе на бившия халф на Лестър, който пресече по отличен начин топка в противниковата половина. Равенството бе възстановено едва щест минути по-късно, когато отново пробив по левия фланг доведе до нова грешка на Мейтланд-Найлс и успоредно подаване към Белуми, който реализира, оформяйки крайния резултат в двубоя.

Евертън вече заема петата позиция в класирането с едва две победи и четири равенства, но “карамелите” още не са допуснали поражение. От своя страна Хъл също продължава доброто си представяне след изкачването си в Премиър лийг вече има девет точки.

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Снимки: Gettyimages

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