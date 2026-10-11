Елче направи малко, а Селта - нищо, в безлично равенство

Елче остана на точка над зоната на изпадащите в Ла Лига, след като записа нулево равенство със Селта у дума. Домакините имаха много сериозно предимство по отношение на контрола над топката през първата част. Още в девета минута Хави Галан отправи опасен удар, който срещна гредата. Гостите предложиха твърде малко в атака през първото полувреме, в което нямаше никакви други реални възможности за гол.

Играчите на Селта накъсаха играта в началото на второто полувреме с множество нарушения. Домакините отправиха още няколко удара, които не създадоха големи проблеми са Ради. В целия мач точните изстрели бяха само два, като и двата бяха в актива на домакините.

В края Дриуеш имаше добра възможност да донесе трите точки на гостите, но не бе точен, след като излезе очи в очи с Дитуро. Раду пък спаси удар на Нето. Това реално бяха и най-големите шансове в целия мач.

Така този двубой логично завърши при нулево равенство. Двата отбора остават с едва по една победа от началото на сезона, но Селта е на девето място, а Елче - на 17-о, въпреки че само две точки ги делят като актив.

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Снимки: Gettyimages