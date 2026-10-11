Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Сингапур, която беше спечелена от Макс Верстапен с Ред Бул, който триумфира пред Шарл Леклер с Ферари и Андреа Кими Антонели с Мерцедес:

Мерцедес – 578 точки Ферари – 444 Макларън – 339 Ред Бул – 332 Рейсинг Булс – 100 Алпин – 68 Хаас – 30 Ауди – 23 Уилямс – 12 Астън Мартин – 7 Кадилак – 0

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

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Снимки: Sportal.bg