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Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

  • 11 окт 2026 | 17:02
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Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Сингапур, която беше спечелена от Макс Верстапен с Ред Бул, който триумфира пред Шарл Леклер с Ферари и Андреа Кими Антонели с Мерцедес:

  1. Мерцедес – 578 точки

  2. Ферари – 444

  3. Макларън – 339

  4. Ред Бул – 332

  5. Рейсинг Булс – 100

  6. Алпин – 68

  7. Хаас – 30

  8. Ауди – 23

  9. Уилямс – 12

  10. Астън Мартин – 7

  11. Кадилак – 0

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур
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Снимки: Sportal.bg

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