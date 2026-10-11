Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Сингапур, която беше спечелена от Макс Верстапен с Ред Бул, който триумфира пред Шарл Леклер с Ферари и Андреа Кими Антонели с Мерцедес:
Мерцедес – 578 точки
Ферари – 444
Макларън – 339
Ред Бул – 332
Рейсинг Булс – 100
Алпин – 68
Хаас – 30
Ауди – 23
Уилямс – 12
Астън Мартин – 7
Кадилак – 0
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на СингапурДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg