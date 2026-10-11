Владимир Гърков и Борис Начев блестят, Джоя дел Коле спечели турнир

Волейболистите на Джой Волей Джоя дел Коле спечелиха първото издание на Мемориал "Кристиан Чезарио", надигравайки Ринашита Лагонегро с 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 29:27). Срещата в зала "Пала Капурсо" послужи като генерална репетиция за състава едва осем дни преди официалния старт на първенството в Серия А2 и визитата на Фано. Двубоят предложи много емоции на местната публика и приключи след драматични продължения в четвъртата част. Старши треньорът Франческо Денора Капорусо може да бъде доволен от показаното от неговите състезатели, които доминираха в първите два гейма и показаха характер в решителните моменти.

Домакините започнаха в почти оптимален състав, като единствената принудителна ротация бе появата на Стефано Фери на позицията диагонал на мястото на получилия лека травма Джулио Саби. В стартовата седморка попаднаха още разпределителят Педрон, посрещачите Гарков и Сете, централните блокировачи Фрумузелу и Начев, както и либерото Рафа. За Лагонегро срещата стартираха Котарели, Пена, Арменанте, Кочи, Тоньони, Балестра и либерото Фортунато.

Мачът започна равностойно, но домакините бързо взеха предимство благодарение на агресивен начален удар — с директни точки на Гарков и Фери — и стабилни изяви в центъра на Фрумузелу и Начев, умело захранвани от Педрон. Диагонален удар на Сете и комбинация през центъра с Начев принудиха треньора на гостите Кантор да вземе първо прекъсване при 13:10. Джой Волей диктуваше събитията на полето, а след дълго разиграване Гарков технично отигра блокадата за 17:13, което доведе до нов таймаут за съперника. Гостите опитаха да се върнат в играта чрез двойна смяна и съкратиха пасива си до 19:18. Гарков прекъсна серията им с важна атака, а блокада на Фрумузелу върна преднината от две точки. Фери отбеляза за плюс три, след което нова мощна атака на Фрумузелу осигури четири геймбола. Арменанте отрази първия, но Начев с безпощаден удар през центъра фиксира крайното 25:21.

Във втората част домакините отново взеха ранен аванс от 4:1. Лагонегро опита контраатака и изравни при 8:8 след грешка в атака на домакините, но Джой Волей бързо си върна инициативата. Фрумузелу се разписа след блокаут, а Педрон реализира ас за 10:8 след неточно посрещане на Арменанте. В тези минути блесна Фери, който реализира два последователни блока — първият за 11:8, а вторият след невероятно спасяване извън очертанията на терена за 12:8, което доведе до ново прекъсване за Лагонегро. Фери продължи силната си игра в атака (13:10 и 15:12 след поредна зрелищна защита на Фрумузелу). След точка на Фери за 17:15, Феличе Сете нанесе своя удар с два последователни аса за 19:15. Начев отново наказа съперника през центъра за 20:16, а Фери доближи отбора си до успеха при 22:17. Фрумузелу стигна до шест възможности за затваряне на гейма, а Гарков сложи край на спора с ас с помощта на мрежата за 25:18.

В третия гейм Джой Волей запази титулярната си единайсеторка, докато Лагонегро потърси промяна, пускайки в игра Мухлиас на мястото на Кочи и гласувайки доверие на Калети като либеро. Гостите започнаха по-активно и поведоха с 5:3 след успешна атака на гръцкия посрещач и отсъдено нечисто отиграване на Начев. Гарков веднага намали изоставането, преди грешка на Сете от сервис да върне инициативата на съперника.

Българският посрещач отново поведе състава на Джой, като първо реализира диагонален удар, а след това се възползва от колебливо посрещане на гостите, за да намали пасива на бяло-червените само на точка. Грешка на Начев върна преднината от две точки за Лагонегро, но Фери моментално отговори с мощен удар от втора линия. Именно диагоналът на домакините изравни при 8:8 след успешна блокада. Лагонегро отново взе предимство благодарение на блокадата си, но Сете възстанови равенството с прецизна атака тип „пайп“. Гарков изведе своите напред с чудесен ас, а Фрумуселу реализира категорична блокада за 11:9, принуждавайки Кантор да поиска прекъсване.

След паузата Лагонегро направи обрат до 11:12, но Сете моментално изравни. Гостите отново дръпнаха в резултата, преди Гарков да възстанови паритета с нова блестяща атака от втора линия. Двата тима продължиха да си разменят точки, а Начев направи резултата 14:14. Сете сгреши от сервис линията, но последва неточност и от състава на Лагонегро за 15:15. Неуспешен сервис на Начев даде предимство на гостите, ала след продължително и оспорвано разиграване Гарков постигна важен блокаут за 16:16. Фери затвърди пробива с печеливша блокада.

Лагонегро пак поведе, но атака на Гарков и впечатляваща блокада на Сете върнаха водачеството на Джой при 19:18, което накара Кантор да вземе и втория си таймаут. Гостите обърнаха до 19:20, но Гарков отново изравни. Треньорът Денора Капорусо пусна Лонго на сервис на мястото на Фрумуселу, но благодарение на Пена тимът на Лагонегро стигна до аванс от 20:22, което наложи ново прекъсване за домакините. Начев намали дистанцията, но грешка на Фери от сервис отново осигури преднина от две точки на гостите. Сете остави Джой в играта за 22:23, след което Гарков изравни при 23:23. Последва изключително оспорвано разиграване на мрежата, спечелено от Лагонегро за първи геймбол. Денора Капорусо спря играта при 23:24, но състезателите на Джой не успяха да се защитят – ударът на Гарков излезе в аут и предаде частта на гостите с 23:25, с което резултатът стана 2:1 гейма.

Началото на четвъртия гейм също премина под знака на равностойната игра. Джой се откъсна напред след блокаут на Фери и ас на Сете. Грешка на Балестра увеличи преднината на бяло-червените до 8:5, но центърът от школата на МатерВолей бързо се реваншира и съкрати разликата. Блокада на Мухлиас доближи Лагонегро само на точка. Последваха две поредни грешки на гостите – от начален удар и в атака на Мухлиас, което върна аванса от три точки за Джой. Тонони изненада Рафа за 10:8, но либерото на домакините бързо компенсира, овладявайки сервиса на Балестра. Това позволи на Педрон да намери Фери за ново 11:8.

Лагонегро отново стопи пасива си до минимум. Фери върна предимството от две точки, но гостите отговориха с отлична атака в пайп, преди да сгрешат от сервис. Тонони задържа Лагонегро близо в резултата с точка за 13:12, а неточност в редиците на Джой позволи на съперника да изравни при 13:13, което принуди Денора Капорусо да вземе прекъсване. Битката остана напрегната и непредвидима. Прекрасната комбинация между Педрон и Сете бе неутрализирана от блокаут на Котарели, преди Фрумуселу да даде преднина на домакините за 17:16. Мухлиас моментално възстанови равенството, но Фери отново изведе Джой напред при 18:17. Денора Капорусо отново заложи на сервиса на Лонго, но Лагонегро изравни за 18:18. Начев изведе домакините напред, а Капели влезе на мястото на Сете, за да подсили блокадата, но гостите отново се добраха до хикса. В края на поредното тежко разиграване Гарков нанесе точен завършващ удар за 20:19, карайки Кантор да вземе таймаут.

Волейболистите на Джоя дел Коле постигнаха трудна победа с 3:1 над Ринашита Лагонегро в изключително оспорвана предсезонна проверка. Срещата предложи огромна интрига в заключителната четвърта част, преминала през драматични обрати и завършила при резултат 29:27.

След оспорвано разиграване Лагонегро успя да изравни при 20:20 в четвъртия гейм, а след точка на Арменанте гостите излязоха напред (20:21). Грешка на Пена от сервис върна равенството, след което Гарков пое инициативата и с точна атака направи 22:21 в полза на „червено-белите“, принуждавайки треньора Кантор да вземе последното си прекъсване. Майсторско отиграване на Педрон осигури важен брейк за Джоя, а непредизвикана грешка на Пена в нападение донесе три поредни мачбола за домакините при 24:21.

Лагонегро обаче не се предаде благодарение на Мухлиас, който спаси първите две възможности – първо с блокаут, а след това и с успешна блокада срещу Фери. Неточна атака на Фрумузелу доведе до ново равенство при 24:24 и прати частта в драматично продължение. Гарков отново изведе тима си до мачбол с отиграване срещу блокадата на Балестра, но централният блокировач на гостите веднага реагира с мощна първа темпова атака. Българският посрещач отново се разписа за 26:25, но последва негов сбъркан сервис за 26:26. След това Котарели пропусна от начален удар, осигурявайки нов шанс за Джоя, но Пена мигновено изравни за 27:27. Сете изведе домакините напред с 28:27, а точка на Начев след продължително и напрегнато разиграване сложи край на срещата при 29:27 и 3:1 гейма.

След мача старши треньорът Франческо Денора Капорусо изрази задоволство от представянето и напредъка на състава:

„Имахме много натоварена предсезонна подготовка, изпълнена с тежка физическа работа и много детайли. Момчетата вече показват отлична форма и очаквам още по-добро състояние за предстоящия старт на шампионата. В технически план също направихме сериозна крачка напред. Днес видях отбор с отлична организация на блок и защита, особено в първите два гейма, както и увереност при сервиса и правилни решения в атака. Свършихме чудесна работа.“

Най-резултатният състезател в мача Стефано Фери (23 точки) също сподели впечатленията си:

„Получи се истинска битка с напрегнат край, решен в продълженията. Радвам се, че затворихме мача с победа, защото тя носи увереност преди началото на първенството. Настроението в колектива е отлично, играта ни се подобрява с всяка изминала седмица и сме доволни от изминатия път. Горди сме, че представляваме клуб, който се завръща в Серия А2 след 16-годишна пауза. Макар да започваме с гостуване, нямаме търпение да излезем и пред нашата публика, която ни подкрепяше невероятно по време на контролите.“СТАТИСТИКА ОТ МАЧА

ДЖЕЙ ВИ ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ – РИНАШИТА ЛАГОНЕГРО 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 29:27)

ДЖЕЙ ВИ ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ: БОРИС НАЧЕВ 10, Капели, Рафа (либеро), Сете 16, Лонго, ВЛАДИМИР ГЪРКОВ 21, Фрумузелу 12, Персоля (н.и.), Педрон 2, Мароне (н.и.), Фери 23, Саби (н.и.), Фар (н.и.), Канила (н.и.).

Треньор: Франческо Денора Капорусо.

Помощник-треньор: Франческо Раканиело.

РИНАШИТА ЛАГОНЕГРО: Фортунато (либеро), Калети (либеро), Джакомини (н.и.), Пена 23, Тониони 6, Балестра 6, Кинело 2, Катинели Гулиелминети (н.и.), Арменанте 15, Котарели 1, Салвадор (н.и.), Мухлиас 9, Кочи 3.

Треньор: Валдо Кантор.

Помощник-треньор: Дино Виджано.

Продължителност на геймовете: 28 мин., 29 мин., 33 мин., 38 мин. Общо време: 2 часа и 8 минути.

Джей Ви Джоя дел Коле: 8 аса, 15 грешки от сервис, 60% позитивно посрещане (40% перфектно), 52% успеваемост в атака, 10 успешни блокади.

Ринашита Лагонегро: 0 аса, 8 грешки от сервис, 55% позитивно посрещане (43% перфектно), 46% успеваемост в атака, 12 успешни блокади.

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