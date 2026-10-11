Седми хеттрик на Кирил Капризов в кариерата донесе успех на Минесота над Флорида

Мич Марнър отбеляза гол при числено превъзходство (ситуация 4 на 3 на леда) в 2:40-ата минута на продължението, носейки на Лас Вегас победа с 2:1 над Лос Анджелис Кингс в първенството на Националната хокейна лига. Тимът на Вегас събра 10 точки с този успех и е на върха не само в цялата Западна конференция, но и в Лигата.

Докато Скот Лотън изтърпяваше наказание за препъване на Шей Тиодор, Марнър овладя шайбата и отправи изстрел от китката, от зоната пред вратата. Шайбата премина покрай Марк Стоун, който закриваше видимостта на вратаря на Кралете Дарси Кюмпър, и влетя в мрежата, осигурявайки победата. Също така това е и втори гол на Марр за сезона, както и осми победен за него откакто носи екипа на Лас Вегас.

Тревър Конъли отбеляза гол и направи асистенция за победното попадение, а Стоун записа две асистенции за победителите, като отборът удължи победната си серия на четири мача. Картър Харт отрази 26 удара на вратата, а с този успех те си върнаха върха от Едмънтън в Тихоокеанската дивизия.

За Лос Анджелис голът беше дело на Артьоми Панарин, като под ръководството на старши треньора Питър Лавиолет, заемащ поста за първи сезон, Лос Анджелис все още няма победа.

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Торонто се наложи с 6:3 над Колорадо като гост, а Вилям Нюландер записа два гола и три асистенции, Остън Матюс добави два гола и две подавания. Ийстън Коуан и Ник Бланкенбург също се разписаха, Ник Пол направи две асистенции, а Сергей Бобровски отрази 30 удара на вратата на канадския отбор.

За домакините от Денвър Нейтън Маккинън отбеляза два гола, Брок Нелсън също се разписа, а Макензи Блекууд направи 17 спасявания на вратата. Това е първо поражение в три мача до момента за Колорадо Аваланч от началото на сезона.

Кирил Капризов записа седмия си хеттрик в кариерата и добави асистенция, а Минесота нанесе на домакина Флорида първата му загуба в редовното време за сезона в Сънрайз – 4:1. Минесота събра 7 точки с победата и се изравни на 2-ото място в Централната дивизия с Уинипег, като пред тях е само Юта с 8.

Мат Болди вкара другия гол за гостите, но той даде насока на мача, като падна още в 53-ата му секунда. Болди добави и едно подаване за един от головете на Капризов. Матю Ткачък вкара за Флорида, след като направи добавка на свой собствен шут.

Още един хеттрик имаше и той дойде от Брандън Хейгъл за 5:3 за Тампа Бей срещу Айлендърс. Победното попадение дойде 1:44 минути преди финалната сирена на празна врата, като това е негов четвърти хеттрик в кариерата. С успеха си в Ню Йорк тимът от Флорида увеличава актива си на 8 точки и заедно с Отава и Бостън дели първата позиция в Атлантическата дивизия.

Друг от тези три отбора – Бостън също нямаше кой знае какви проблеми и вкара пет гола на Филаделфия. Три попадения във втората част на мача бяха основата на 5:1 за Брюинс. Автори на петте гола станаха Павел Заха, Фрейзър Минтън, Мейсън Лоурей, Марат Хуснутдинов и Кейси Мителщат.

Тристан Джари направи 19 спасявания, а Едмънтън записа победа като гост срещу Сан Хосе с 3:1. Матиас Екхолм, Василий Подколзин и Алекс Форментън се разписаха, а Конър Макдейвид увеличи актива си от точки с асистенция номер 13 за сезона. А първият гол за сезона на Маклин Селебрини беше единственото попадение за

„Акулите“, които загубиха два от последните си три мача.

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