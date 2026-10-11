Илия Петков с 8 точки при загуба на Монца от Верона

Волейболистите на Веро Волей Монца претърпяха поражение на полуфиналите на петото издание на турнира „Ферамента Астори“, губейки с 1:3 (25:19, 22:25, 22:25, 19:25) от състава на Рана Верона след изключително равностойна и динамична битка. Въпреки негативния краен изход, отборът от Брианца показа характер и се противопостави смело на един от най-силните тимове в италианската Суперлига, независимо от отсъствието на ключови състезатели като разпределителя Роуан и посрещача Перин.

В редиците на Монца с отлични изяви се отличиха диагоналът Диего Фрашо със 17 точки и посрещачът Хрихорий Хоцевич с 16 пункта. Специални похвали заслужава и плеймейкърът Леонардо Бонаки, който дирижираше играта на тима с голяма прецизност. В неделя, 11 октомври, Веро Волей ще спори с Палаволо Падуа за бронзовите отличия, докато Рана Верона и Валса Груп Модена ще определят носителя на трофея.

Срещата започна с минута мълчание в памет на без време отишлата си волейболистка Стефания Корна. Верона излезе в стартов състав с Мота Паеш, Бухегер, Кейта, Можич, Вители, Андзани и либерото Стафорини. За Монца титуляри бяха Бонаки, Фрашо, Масари, Хоцевич, Петков, Берета и либерото Морацини. След първоначално равенство сервисът на Бухегер даде аванс на веронци при 8:5, но тимът на Монца бързо навакса пасива, изравни при 16:16 и с ефективна блокада стигна до обрат при 19:17. „Червено-сините“ запазиха концентрация и затвориха първия гейм с убедителното 25:19.

Във втория сет Верона реагира светкавично и поведе с 15:12. Атака от втора линия на Хоцевич съкрати разликата до минимум (15:14), но селекцията на треньора Соли отново се откъсна в резултата и удържа аванса си за 25:22. Проблемите на Монца с посрещането продължиха и в третата част след мощни начални удари на съперника. Наставникът Масимо Екели взе таймаут при 12:16, което даде резултат и тимът му изравни за 17:17. Въпреки това Верона отново нанесе своя удар в заключителните разигравания и спечели частта с 25:22. В четвъртия гейм тимът от Верона наложи пълен контрол (14:9), не допусна обрат и след 25:19 запечата крайния успех и мястото си на финала.

Отзиви след двубоя

Масимо Екели, старши треньор на Веро Волей Монца: „Получи се мач с висок интензитет. Изключително съм доволен от отношението и желанието, което момчетата демонстрираха още от първата точка срещу класен противник. В определени моменти трябва да действаме с повече концентрация, организация и точност, но ще продължим да надграждаме по начертания план за развитие на състава.“

Статистика от срещата

Рана Верона: Сканферла, Мота Паеш 2, Вители 4, Стафорини (либеро), Кейта 19, Сани 2, Мол 2, Глац 3, Андзани 5, Можич 12, Бухегер 14. Не играха: Зингел, Кристенсън, Айлънд.

Треньор: Фабио Соли

Веро Волей Монца: ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 3, Фрашо 17, Бонаки 1, Морацини (либеро), Мапели 1, Масари 8, Валджовио, ИЛИЯ ПЕТКОВ 8, Фал, Берета 7, Хоцевич 16. Не играха: Илини, Пезарези (либеро), Чебан.

Треньор: Масимо Екели

Продължителност на геймовете: 25', 30', 27', 23' (общо 1 час и 45 минути)

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