Sashi се раздели с Майкъл "chelleos" Хокинс само два дни след привличането му

Отборът на Sashi се раздели с Майкъл "chelleos" Хокинс само два дни след като го привлече в състава си по Counter-Strike 2.

Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"

26-годишният австралиец, бивш играч на Rooster, разкри в социалната мрежа X, че не е подписвал договор с организацията и че престоят му не се е получил.

Sashi 🥩 didn’t work out for me. BOL Anyone need awp igl or am I playing these aus lans ? 🤔 no contract signed 🫡 — chelleos (@ChevChelleos) October 10, 2026

Според информация на HLTV Sashi вече тренира с Фредерик "acoR" Гилстранд, който беше оставен на пейката заради пристигането на chelleos. Междувременно датският клуб продължава да изгражда състав с играчи от Океания и Азия.

Снимка: HLTV

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