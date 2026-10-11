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Sashi се раздели с Майкъл "chelleos" Хокинс само два дни след привличането му

  • 11 окт 2026 | 13:41
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Sashi се раздели с Майкъл "chelleos" Хокинс само два дни след привличането му

Отборът на Sashi се раздели с Майкъл "chelleos" Хокинс само два дни след като го привлече в състава си по Counter-Strike 2.

Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"
Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"

26-годишният австралиец, бивш играч на Rooster, разкри в социалната мрежа X, че не е подписвал договор с организацията и че престоят му не се е получил.

Според информация на HLTV Sashi вече тренира с Фредерик "acoR" Гилстранд, който беше оставен на пейката заради пристигането на chelleos. Междувременно датският клуб продължава да изгражда състав с играчи от Океания и Азия.

Снимка: HLTV

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