Sashi се раздели с Майкъл "chelleos" Хокинс само два дни след привличането му

Отборът на Sashi се раздели с Майкъл "chelleos" Хокинс само два дни след като го привлече в състава си по Counter-Strike 2.
Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"
26-годишният австралиец, бивш играч на Rooster, разкри в социалната мрежа X, че не е подписвал договор с организацията и че престоят му не се е получил.
Според информация на HLTV Sashi вече тренира с Фредерик "acoR" Гилстранд, който беше оставен на пейката заради пристигането на chelleos. Междувременно датският клуб продължава да изгражда състав с играчи от Океания и Азия.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google