Deft планира завръщане в корейски гранд

Световният шампион по League of Legends от 2022 г. - Ким "Deft" Хьок-кю е близо до присъединяване към Nongshim RedForce за сезон 2027 в LCK, съобщават от Sheep Esports.

29-годишният кореец не е играл професионално от края на 2024 г., а интерес към него проявяват и други отбори, сред които и Kiwoom DRX.

Deft спечели титлата от Worlds през 2022 г. с DRX, а наскоро достигна Challenger в Solo Queue. Очакваното му пристигане в Nongshim означава, че 18-годишният Нам "Diable" Де-гън вероятно ще трябва да си търси нов отбор.

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