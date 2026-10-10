Vitality обърна Aurora и се класира за финала на ESL Pro League

Отборът на Vitality се класира за големия финал на ESL Pro League Season 24 след обрат срещу Aurora при общ резултат 2:1 (7-13, 13-7, 13-8). Турският състав спечели Anubis, но след това "пчеличките" взеха Cache и Mirage за да затворят серията.

BACK-TO-BACK GRAND FINALIST See you tomorrow 🏆 https://t.co/epJh4tbo0P — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) October 10, 2026

Матю "ZywOo" Ербо бе в основата на успеха с 52 елиминации и рейтинг от 1.44 за целия мач. Звездата на Vitality избухна на Cache с рейтинг 2.36.

ZywOo is LOCKED IN It's over @AuroraCS2_GG https://t.co/6OI4jVxIna — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) October 10, 2026

Във финала в неделя Vitality ще срещне победителя от полуфинала между Spirit и MOUZ. Тимът на Дан „apEX“ Мадесклер ще има възможност да спечели втори трофей през сезона, преди капитанът временно да се оттегли от състава за PGL Masters в Букурещ.

Снимка: HLTV

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