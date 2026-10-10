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Топ звезди в спорта и гейминга участваха в клип за Red Bull Wings Cup

  • 10 окт 2026 | 10:11
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Топ звезди в спорта и гейминга участваха в клип за Red Bull Wings Cup

Едни от най-големите звезди в спорта, стрийминга и електронните спортове се включиха в уникален клип, посветен на Red Bull Wings Cup. Турнирът, който ще събере най-добрите играчи в EAFC 27 на големите финали в Маями. Геймъри от близо 80 държави в началото на 2027 година ще се борят за титлата.

@redbull play EA SPORTS FC 27? want ultimate bragging rights? find your next competition on PlayStation Tournaments or in a University close to you! link in bio for more information 🤝: @angryginge13, @mikelabelle, Mad Mike, @xavisimons, @djmariioplus, @endrick, @seanfreestyle, @verstappen.com #redbull #givesyouwiiings #EASPORTSFC #Playstation ♬ original sound - Red Bull

България също ще изпрати играч, който ще се опита да грабне първото място. Два пътя има към Националния финал на Red Bull Wings Cup: Университетска лига – за студенти и Отворена лига – за всички останали играчи и фенове на футболните симулации над 18 години. Независимо по кой път ще поемат участниците, целта е една и съща – място на Националния финал и шанс да представят България на световната сцена.

Red Bull Wings Cup започва: шампионът на България ще се изправи срещу играчи от близо 80 държави на световния финал в Маями
Red Bull Wings Cup започва: шампионът на България ще се изправи срещу играчи от близо 80 държави на световния финал в Маями

Във видеото взеха участие Макс Верстапен, Чави Симонс, Ендрик и звездите в стрийминга DjMaRiiO и angryginge13.

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