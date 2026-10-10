Топ звезди в спорта и гейминга участваха в клип за Red Bull Wings Cup

Едни от най-големите звезди в спорта, стрийминга и електронните спортове се включиха в уникален клип, посветен на Red Bull Wings Cup. Турнирът, който ще събере най-добрите играчи в EAFC 27 на големите финали в Маями. Геймъри от близо 80 държави в началото на 2027 година ще се борят за титлата.

България също ще изпрати играч, който ще се опита да грабне първото място. Два пътя има към Националния финал на Red Bull Wings Cup: Университетска лига – за студенти и Отворена лига – за всички останали играчи и фенове на футболните симулации над 18 години. Независимо по кой път ще поемат участниците, целта е една и съща – място на Националния финал и шанс да представят България на световната сцена.

Red Bull Wings Cup започва: шампионът на България ще се изправи срещу играчи от близо 80 държави на световния финал в Маями

Във видеото взеха участие Макс Верстапен, Чави Симонс, Ендрик и звездите в стрийминга DjMaRiiO и angryginge13.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google