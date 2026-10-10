Напусналият Sashi Микел "MistR" Томсен намери нов отбор

Отборът на BBL обяви трансфера на 22-годишния Микел "MistR" Томсен, който заменя Йонас "Boye" Йостергор. Досегашният титуляр е преместен на резервната скамейка.

Planlamalarımız doğrultusunda MistR, CS2 kadromuza dahil oluyor! Velkommen til familien, @MistRCSGO 💛 https://t.co/ZUnZ6MTVlR — BBL (@BBL_esports) October 10, 2026

MistR напусна Sashi по взаимно съгласие, след като беше оставен извън основния състав заедно с Каспер "Cabbi" Йенсен. Датската организация се насочи към азиатския регион на VRS и привлече двама австралийци.

Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"

BBL заема 38-о място в световната VRS ранглиста. Отборът ще участва в предстоящи турнири, за да събере точки преди крайния срок за поканите за мейджъра в Сингапур на 2 ноември.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google