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Напусналият Sashi Микел "MistR" Томсен намери нов отбор

  • 10 окт 2026 | 15:59
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Напусналият Sashi Микел "MistR" Томсен намери нов отбор

Отборът на BBL обяви трансфера на 22-годишния Микел "MistR" Томсен, който заменя Йонас "Boye" Йостергор. Досегашният титуляр е преместен на резервната скамейка.

MistR напусна Sashi по взаимно съгласие, след като беше оставен извън основния състав заедно с Каспер "Cabbi" Йенсен. Датската организация се насочи към азиатския регион на VRS и привлече двама австралийци.

Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"
Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"

BBL заема 38-о място в световната VRS ранглиста. Отборът ще участва в предстоящи турнири, за да събере точки преди крайния срок за поканите за мейджъра в Сингапур на 2 ноември.

Снимка: HLTV

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