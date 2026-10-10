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Божидар "bzm" Богданов и 1win отпаднаха от BLAST Slam VIII

  • 10 окт 2026 | 12:20
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Божидар "bzm" Богданов и 1win отпаднаха от BLAST Slam VIII

Божидар "bzm" Богданов и 1win приключиха участието си на BLAST Slam VIII по Dota 2 след загуба с 1:2 от PARIVISION в елиминационната фаза. Тимът допусна обрат и остана на споделено пето-шесто място в LAN турнира в Малта, заработвайки малко над 35 000 долара.

Българският състезател започна силно с Invoker и помогна на 1win да спечели първата карта. Във втората обаче представянето му с Earthshaker не бе достатъчно, за да спре съперника. В решаващата трета игра bzm избра Tiny и записа общо 19 елиминации за трите мама, но 1win не успя да намери път към победата и отпадна преди полуфиналите на турнира.

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