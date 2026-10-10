Божидар "bzm" Богданов и 1win отпаднаха от BLAST Slam VIII

Божидар "bzm" Богданов и 1win приключиха участието си на BLAST Slam VIII по Dota 2 след загуба с 1:2 от PARIVISION в елиминационната фаза. Тимът допусна обрат и остана на споделено пето-шесто място в LAN турнира в Малта, заработвайки малко над 35 000 долара.

Did we... lose again? We finish last LAN of the year in 5th–6th place. Time to get the bootcamp set up and dive into the online grind. 1win [1:2] PARIVISION // @BLASTDota SLAM VIII https://t.co/XohDVKMg2Y — 1win Dota 2 (@1windota2) October 9, 2026

Българският състезател започна силно с Invoker и помогна на 1win да спечели първата карта. Във втората обаче представянето му с Earthshaker не бе достатъчно, за да спре съперника. В решаващата трета игра bzm избра Tiny и записа общо 19 елиминации за трите мама, но 1win не успя да намери път към победата и отпадна преди полуфиналите на турнира.

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