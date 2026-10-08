Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"

Нашумелият в последните дни отбор по CS2 на Sashi обяви привличането на Майкъл "chelleos" Хокинс от тима на Rooster, като 26-годишният новозеландец заема мястото на Фредерик "acoR" Гилдстранд. Трансферът е поредната стъпка към изграждането на състав с мнозинство от играчи от Азия и Океания, след като организацията привлече австралийците TjP и Hatz.
Ходът идва след опита на Sashi да смени региона си с Азия чрез краткосрочните договори на TjP и Hatz. Valve промени правилата, за да спре подобни бързи регионални промени, а засегнатите отбори останаха извън битката за Мейджъра в Сингапур, освен ако не намерят решение с централата.
Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур
Междувременно Микел "MistR" Томсен се раздели по взаимно съгласие със Sashi. Датчанинът заяви, че иска да се дистанцира от "лудата ситуация" и да се концентрира върху бъдещето си.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google