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Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"

  • 8 окт 2026 | 22:17
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Sashi продължава да привлича играчи от азиатския регион, техен състезател се отказа от "лудницата"

Нашумелият в последните дни отбор по CS2 на Sashi обяви привличането на Майкъл "chelleos" Хокинс от тима на Rooster, като 26-годишният новозеландец заема мястото на Фредерик "acoR" Гилдстранд. Трансферът е поредната стъпка към изграждането на състав с мнозинство от играчи от Азия и Океания, след като организацията привлече австралийците TjP и Hatz.

Ходът идва след опита на Sashi да смени региона си с Азия чрез краткосрочните договори на TjP и Hatz. Valve промени правилата, за да спре подобни бързи регионални промени, а засегнатите отбори останаха извън битката за Мейджъра в Сингапур, освен ако не намерят решение с централата.

Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур
Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур

Междувременно Микел "MistR" Томсен се раздели по взаимно съгласие със Sashi. Датчанинът заяви, че иска да се дистанцира от "лудата ситуация" и да се концентрира върху бъдещето си.

Снимка: HLTV

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