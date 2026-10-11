Септември 1:0 Дунав, Францети поправи грешката си

Септември (София) и Дунав играят при резултат 1:0 в оспорван мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е на Националния стадион "Васил Левски". Домакините имаха страхотна възможност да отбележат в 12-ата минута, но Китанов спаси удар на Ерар Францети от бялата точка. В 25-ата минута нападателят поправи грешката си и откри резултата.

Двата отбора се намират в опасната зона на класирането - столичани заемат 11-ото място, докато "драконите" са последни.

Преди началото на двубоя имаше минута мълчание в памет на доскорошният собственик на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

В 4-ата минута дойдоха и първите по-сериозни положения в срещата. Те бяха на сметката на домакините - първо Мартин Христов стреля опасно с глава след центриране от корнер. Първоначалния изстрел беше спасен,а при добавката шут нанесе и Бауренски. Стражът на "драконите" обаче отново беше на правилното място.

Няколко минути по-късно Галин Иванов получи добра топка около границата на наказателното поле и беше фаулиран. Главният съдия първоначално посочи, че фалът е отвън, но след това промени решението си и посочи бялата точка. Зад топката застана Ерар Францети, но Китанов отрази неговия удар.

В 25-ата минута нападателят поправи грешката си откри резултата. Либерал отклони с глава дълга топка, която достигна до Францети. Той излязъл очи в очи срещу Китанов не сбърка и се реваншира за пропуска си от преди малко.

По време на паузата "виненочервените" трябваше да изиграят контрола с Ботев (Пловдив), но тя беше отменена след случилото се с клубния бос на "канарчетата" Илиян Филипов. Дунав пък премери сили с Черно море на "Тича" и отстъпи с минималното 0:1. "Драконите" изиграха и още една проверка. Равенство 1:1 срещу Лудогорец.

Симао Фрейташ прави две промени в стартовия си състав спрямо последния шампионатен мач срещу Ботев (Пловдив). Едната е принудителна заради червения картон на Рибейро, като на негово място започва Андре Либерал. Петър Господинов пък заменя Кубрат Йонашчъ.

Георги Чиликов прави три промени в стартовите единайсет спрямо последния двубой. Вместо Марио Дилчовски, Владан Видакович и Денислав Минчев от първата минута започват Андре Алвеш, Илкер Будинов и Уилям Фонкеу.

Септември (София) 1:0 Дунав (Русе)

1:0 Ерар Францети (25)

Стартови състави:

Септември (София): 12. Владимир Иванов, 8. Божидар Пенчев 4. Мартин Христов, 15. Петър Господинов, 26. Валантайн Озорнвафор, 6. Педро Ферейра, 5. Йоан Бауренски, 33. Галин Иванов (к), 29. Ерар Францети, 27. Андре Либерал, 19. Педро Игор

Дунав (Русе): 33. Георги Китанов, 51. Илкер Будинов, 4. Хосе Кабаркас, 39. Андре Алвеш, 5. Кириякос Антонину, 88. Димитър Тодоров, 14. Радослав Апостолов (к), 10. Кристиян Бойчев, 17. Уилям Фонкеу, 23. Джордан Сейнт-Луис, 9. Алекс Валиньо



Начало: 15:00 часа

Съдия: Тодор Киров

Стадион: "Васил Левски", София

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