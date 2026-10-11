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MOUZ победи Spirit и се класира за финала на ESL Pro League

  • 11 окт 2026 | 00:40
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MOUZ победи Spirit и се класира за финала на ESL Pro League

MOUZ надделя над Spirit с 2:1 (13-7, 5-13 ,13-11) в оспорван полуфинал на турнира по CS2 - ESL Pro League Season 24. Така тимът достигна третия си голям финал през сезона.

Чехът Олдржих "PR" Нови бе сред ключовите играчи за успеха, като записа 27 фрага на решаващата карта Nuke, а Адам "torzsi" Торзас бе с най-много елиминации за победителите - 47. От другата страна звездата Данил "donk" Кришковец не успя да покаже обичайното си ниво в серията.

Във финала MOUZ ще срещне Vitality в неделя от 18:00 часа. Spirit ще спори с Aurora за третото място в турнира.

Снимка: HLTV

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