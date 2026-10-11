MOUZ победи Spirit и се класира за финала на ESL Pro League

MOUZ надделя над Spirit с 2:1 (13-7, 5-13 ,13-11) в оспорван полуфинал на турнира по CS2 - ESL Pro League Season 24. Така тимът достигна третия си голям финал през сезона.

It couldn't have been any closer! We've overcome the pressure. GRAND FINAL SECURED ✅ https://t.co/wkSl5I295r — MOUZ (@mousesports) October 10, 2026

Чехът Олдржих "PR" Нови бе сред ключовите играчи за успеха, като записа 27 фрага на решаващата карта Nuke, а Адам "torzsi" Торзас бе с най-много елиминации за победителите - 47. От другата страна звездата Данил "donk" Кришковец не успя да покаже обичайното си ниво в серията.

.@torzsics closed out Dust2 with a spectacular AWP triple kill #ESLProLeague https://t.co/alp8WoMUnr — ESL Counter-Strike (@ESLCS) October 10, 2026

Във финала MOUZ ще срещне Vitality в неделя от 18:00 часа. Spirit ще спори с Aurora за третото място в турнира.

Снимка: HLTV

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