Минчев с добър мач, но Манреса се срина срещу Реал Мадрид

Йордан Минчев и Манреса претърпяха гръмко поражение с близо 40 точки разлика при гостуването си на Реал Мадрид в мач от третия кръг на испанското първенство. “Лос бланкос” спечелиха със 120:83 и са на върха в класирането с 3 победи от 3 мача. Манреса, който е в една група с Балкан в ЕвроКъп, е на другия полюс - 3 загуби от 3 мача, което отрежда на тима последното 18-о място към момента.

Минчев бе в стартовата петица на Манреса и бе най-резултатният играч за отбора си с 13 точки и 5 борби за 21 минути игра. Родният национал бе 5/8 в стрелбата от игра за две точки и 1/3 зад арката.

Реал спечели първата четвърт с 34:22, а след 20 минути игра имаше 24 точки преднина, която продължи да увеличава и през второто полувреме.

Оливие Сар вкара 16 точки за мадридчани, Габриеле Прочида реализира 15, а с 14 се отчете Ник Смит. За Манреса Чибузо Агбо отбеляза 12 точки, а Тими Алън остави срещу името си 11.

Снимка: realmadrid.com

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