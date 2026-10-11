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Миньор нанесе второ поражение на Пирин на "Купа Борис Гюдеров"

  • 11 окт 2026 | 13:16
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Миньор нанесе второ поражение на Пирин на "Купа Борис Гюдеров"

Тимът на Миньор (Перник) записа първи успех на традиционния мемориален турнир "Купа Борис Гюдеров". Домакините надиграха Пирин (Разлог) с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) във втория си мач от 26-то издание на надпреварата в зала "Борис Гюдеров ". Спортнистоки

Перничани нанесоха второ поражение на волейболистите от Разлог, които вчера отстъпиха на другия отбор от миньорския град - дебютанта в елита Металург.

В първия ден на надпреварата Миньор отстъпи на ЦСКА в три гейма.

Разложани бяха без трима от основните си състезатели - Димитър Дулчев, Дафин Коцаков, Георги Елчинов.

В първия гейм домакините бяха категорични и поведоха убедително.

Във втората част Любомир Агонцев бе сменен с втория разпределител Вилиян Хаджиев и той остана до края.

Миньорци бяха повече от категорични (8:1 и 12:3) и диктуваха положението. Към края съперникът навакса от изоставането си, но не успя да преодолее перничани.

Третият гейм бе равностоен до средата (12:12), след което Ивайло Стойков направи разликата със серия от сервиси, като реализира и ас.

Утре (11 октомври) Миньор среща Металург, а Пирин излиза срещу ЦСКА.

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