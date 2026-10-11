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България ще бъде представена от 11 състезатели на Световното първенство по борба до 23 години в Лас Вегас

  • 11 окт 2026 | 11:51
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България ще бъде представена от 11 състезатели на Световното първенство по борба до 23 години в Лас Вегас

България ще бъде представена от 11 състезатели на Световното първенство по борба до 23 години в Лас Вегас, САЩ, което ще се проведе от 12 до 18 октомври.

При класиците ще излязат седем родни борци, а в свободния стил – четирима. 

Схватките стартират в понеделник, 12 октомври, от 17.30 часа. Финалите са на следващия ден един час след полунощ.

В първия ден ще участват Борислав Кирилов (60 кг), Веселин Манев (67 кг), Димитър Георгиев (72 кг) и Христо Валентинов (82 кг) в класическия стил, в във вторник Християн Иванов (63 кг), Сергей Стоев (77 кг) и Мартин Шишеков (87 кг). По програма в петък са схватките на при свободняците на Калоян Атанасов (74 кг) и Радомир Стоянов (86 кг), а в събота на Айкан Сеид (79 кг) и Андриан Вълканов (97 кг), съобщават от БФ Борба.

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