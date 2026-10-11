Алекс Грозданов и Богданка на финал на Bogdanka Volley Cup

Богданка ЛУК (Люблин), чийто капитан е българският национал Алекс Грозданов, се класира за финала на предсезонния турнир Bogdanka Volley Cup след победа над турския Фенербахче (Истанбул) с 3:0 (25:21, 25:18, 25:18).

Турският тим започна по-добре и поведе с 12:9 в първия гейм, но домакините изравниха при 15:15, а след серия от сервиси на Миколай Савицки обърнаха до 19:15. В следващите два гейма волейболистите на Стефан Антига контролираха играта и не допуснаха изненада.

Грозданов завърши с 5 точки, включително 2 блокади и 1 ас.

Най-резултатен за победителите беше Миколай Савицки със 17 точки, следван от Матеуш Малиновски с 12 точки и Ран Такахаши с 11 точки.

Във финала днес (11 октомври) Богданка ще срещне Пройект (Варшава), воден от Роберто Пиаца. Столичният тим победи словенския АХ Волей (Любляна) с 3:1 (19:25, 25:18, 26:24, 31:29), след като спаси два геймбола в четвъртия гейм.

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