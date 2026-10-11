Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка на финал на Bogdanka Volley Cup

  • 11 окт 2026 | 09:26
  • 641
  • 0

Богданка ЛУК (Люблин), чийто капитан е българският национал Алекс Грозданов, се класира за финала на предсезонния турнир Bogdanka Volley Cup след победа над турския Фенербахче (Истанбул) с 3:0 (25:21, 25:18, 25:18).

Турският тим започна по-добре и поведе с 12:9 в първия гейм, но домакините изравниха при 15:15, а след серия от сервиси на Миколай Савицки обърнаха до 19:15. В следващите два гейма волейболистите на Стефан Антига контролираха играта и не допуснаха изненада.

Грозданов завърши с 5 точки, включително 2 блокади и 1 ас.

Най-резултатен за победителите беше Миколай Савицки със 17 точки, следван от Матеуш Малиновски с 12 точки и Ран Такахаши с 11 точки.

Във финала днес (11 октомври) Богданка ще срещне Пройект (Варшава), воден от Роберто Пиаца. Столичният тим победи словенския АХ Волей (Любляна) с 3:1 (19:25, 25:18, 26:24, 31:29), след като спаси два геймбола в четвъртия гейм.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Георги Татаров и Милано на финал на "Йези Волей Къп"

Георги Татаров и Милано на финал на "Йези Волей Къп"

  • 11 окт 2026 | 09:38
  • 701
  • 0
Алекс Николов: Имаме върху какво да работим, но няма защо да бързаме

Алекс Николов: Имаме върху какво да работим, но няма защо да бързаме

  • 11 окт 2026 | 09:09
  • 339
  • 0
Елица Атанасийевич и Паниониос грабнаха Суперкупата на Гърция

Елица Атанасийевич и Паниониос грабнаха Суперкупата на Гърция

  • 11 окт 2026 | 09:05
  • 474
  • 0
Шампионът Левски София завърши с победи в контролите

Шампионът Левски София завърши с победи в контролите

  • 11 окт 2026 | 09:00
  • 560
  • 1
Денислав Бърдаров заби 25 точки и блесна като MVP, Халкбанк спечели бронза на турнир в Гданск

Денислав Бърдаров заби 25 точки и блесна като MVP, Халкбанк спечели бронза на турнир в Гданск

  • 11 окт 2026 | 08:13
  • 2733
  • 0
Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп

Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп

  • 11 окт 2026 | 08:02
  • 3642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 5941
  • 36
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 4408
  • 52
Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

  • 11 окт 2026 | 07:15
  • 5080
  • 3
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 6484
  • 4
Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

  • 10 окт 2026 | 23:58
  • 42259
  • 105
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 18601
  • 4