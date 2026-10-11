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Алейш Еспаргаро няма да стартира в Гран При на Индонезия

  • 11 окт 2026 | 06:54
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Няколко часа преди надпреварата за Гран При на Индонезия заводският отбор на Хонда обяви, че Алейш Еспаргаро няма да се нареди на стартовата решетка на „Мандалика“.

Причината за това решение е физическото състояние на испанеца, което е далеч от оптималното след тежката контузия, която той получи по време на частни тестова в Малайзия през пролетта. След нея Еспаргаро имаше дълъг период на физическа неактивност и съответно формата му е далеч от нужната за едно от най-тежките състезания от физическа гледна точка.

Поради тази причина от Хонда са решили да оттеглят своя пилот от надпреварата на „Мандалика“, в която той трябваше да стартира последен. Еспаргаро се включи в уикенда на остров Ломбок на мястото на болния Жоан Мир, който пропуска вече трети пореден кръг в MotoGP.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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