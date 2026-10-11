Алейш Еспаргаро няма да стартира в Гран При на Индонезия

Няколко часа преди надпреварата за Гран При на Индонезия заводският отбор на Хонда обяви, че Алейш Еспаргаро няма да се нареди на стартовата решетка на „Мандалика“.

Причината за това решение е физическото състояние на испанеца, което е далеч от оптималното след тежката контузия, която той получи по време на частни тестова в Малайзия през пролетта. След нея Еспаргаро имаше дълъг период на физическа неактивност и съответно формата му е далеч от нужната за едно от най-тежките състезания от физическа гледна точка.

As a result of the period of physical inactivity due to the injuries sustained at the start of 2026 and the unique physical demands of Mandalika, @AleixEspargaro and the team have taken the decision to withdraw the #41 from the #IndonesianGP due to ongoing physical discomfort. https://t.co/i2XOOcZzW3 — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) October 11, 2026

Поради тази причина от Хонда са решили да оттеглят своя пилот от надпреварата на „Мандалика“, в която той трябваше да стартира последен. Еспаргаро се включи в уикенда на остров Ломбок на мястото на болния Жоан Мир, който пропуска вече трети пореден кръг в MotoGP.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages