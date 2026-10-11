Алейш Еспаргаро няма да стартира в Гран При на Индонезия

Няколко часа преди надпреварата за Гран При на Индонезия заводският отбор на Хонда обяви, че Алейш Еспаргаро няма да се нареди на стартовата решетка на „Мандалика“.
Причината за това решение е физическото състояние на испанеца, което е далеч от оптималното след тежката контузия, която той получи по време на частни тестова в Малайзия през пролетта. След нея Еспаргаро имаше дълъг период на физическа неактивност и съответно формата му е далеч от нужната за едно от най-тежките състезания от физическа гледна точка.
Поради тази причина от Хонда са решили да оттеглят своя пилот от надпреварата на „Мандалика“, в която той трябваше да стартира последен. Еспаргаро се включи в уикенда на остров Ломбок на мястото на болния Жоан Мир, който пропуска вече трети пореден кръг в MotoGP.
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages