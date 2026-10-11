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Луис Енрике: Резултатът е почти съвършен

  • 11 окт 2026 | 06:06
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Луис Енрике: Резултатът е почти съвършен

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от успеха над Льо Ман с 3:1 в Лига 1. Испанският специалист изрази задоволство от представянето на своите възпитаници и отдаде дължимото на съперника за показаната игра.

„Резултатът е почти съвършен. Допуснахме попадение и това направи задачата ни по-сложна, но знаехме, че ни чакат трудности. Смятам, че отборът прояви истинска смелост. Успяхме да контролираме срещата, което съвсем не беше лесно, тъй като Льо Ман демонстрира изключителна храброст и заслужава признание“, започна Луис Енрике.

След това той говори и за предстоящия сблъсък с Манчестър Сити в Шампионската лига.

„Беше тежък мач, но винаги е удоволствие да се изправиш срещу толкова сърцат опонент. Спечелването на тези три точки беше ключово за нас в преследването на лидерската позиция в класирането. Сега вниманието ни се насочва отново към Шампионската лига. Това е фантастичен турнир и ние обичаме тези сблъсъци. Гостуването срещу английски съперник със сигурност ще бъде трудно, но сме напълно готови“, допълни испанецът.

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