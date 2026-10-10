ПСЖ показа колебания, но успя да пречупи Льо Ман

Пари Сен Жермен спечели домакинството си на Льо Ман с 3:1 в среща от шестия кръг на френската Лига 1. Шампионите стигнаха до трите точки след попадения на Лукас Бералдо ('19), Хвича Кварацхелия ('61) и Мане Аклиуш ('68), докато за гостите се разписа Люи Мафута ('55). Парижани отново показаха колебания в хода на мача, но успяха да запишат втора поредна победа и навлизат във все по-добра форма.

Домакините откриха резултата в 19-ата минута, когато Лукас Бералдо реализира хладнокръвно отсъдена дузпа, отсъдена след преразглеждане с ВАР за игра с ръка на Аролд Воайе.

След това обаче и гостите от Льо Ман пропуснаха две отлични възможности чрез Люи Мафута и Хабиб Диало. В края на полувремето пък вратарят Никола Коджик спаси опасен удар с глава на Мане Аклиуш.

През втората част гостите възстановиха равенството в 55-ата минута, след като Люи Мафута засече отблизо прецизно центриране отляво. В първия момент реферът имаше колебания дали да признае гола, но след намесата на ВАР посочи към центъра.

Парижани си върнаха преднината в 61-вата минута, когато след силен далечен удар на Фабиан Руис вратарят спаси, но Хвича Кварацхелия се оказа най-бърз и довкара топката от близка дистанция за 2:1.

Крайният резултат бе оформен в 68-ата минута от Мане Аклиуш, който напредна мощно в наказателното поле и с прецизен удар в близкия ъгъл прати топката в мрежата за 3:1.

След този успех Пари Сен Жермен събира актив от 11 точки и се изкачва на 5-о място в класирането на Лига 1. Отборът на Льо Ман остава с актив от 6 точки и заема 12-а позиция в таблицата.

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