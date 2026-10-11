Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс Игор Шестьоркин е аут до края на сезона в НХЛ

Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс Игор Шестьоркин няма да играе до края на сезона, след като контузи дясното си коляно снощи срещу Вашингтон, обявиха от клуба от НХЛ.

Шестьоркин не е стъпвал изобщо десния си крак, след като беше подпомогнат от съотборниците си да напусне от леда след неловко падане пред собствената си врата срещу Кепитълс.

Руснакът излезе доста от полето си по средата на втория период, но падна, докато се опитваше да се върне към мрежата. 30-годишният вратар заби дясната си кънка в дясната греда, докато се плъзна обратно в полето и се срина в мрежата от болка.

„Ужасно е, знаете ли? Той е стълб на този отбор. Отвратително е“, каза капитанът на Рейнджърс Джей Ти Милър след загубата с 1:3 от Кепитълс.

Треньорът Майк Съливан добави, след като серията от четири победи на отбора му беше прекъсната: „Той е страхотен вратар, а и никога не искате да видите някой да се контузва. Очевидно е, че той е важен играч за нас.“

Носителят на трофея „Везина“ за 2022 година пропусна един месец миналия сезон поради контузия, което допринесе за това Рейнджърс да остане на последно място в Източната конференция.

Шестьоркин започна силно този сезон и миналата седмица той стана първият вратар на Рейнджърс, който отбелязва гол, когато вкара шайбата по дължината на леда в празна врата в края на първия домакински мач на Ню Йорк срещу Тампа Бей.

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Снимки: Gettyimages