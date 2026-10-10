Локо (Сф) 0:1 Локо (Пд), Делев пропусна да изравни

Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) играя при резултат 0:1 един срещу друг във вълнуващ сблъсък от 11-ия кръг на efbet Лига. Раян Ляйтън даде аванс на своя тим в 7-ата минута носейки за момента разликата между двата отбора в "железничарското дерби".

Двата отбора имат по 7 точки и са съседи в класирането. Заради по-добрата си голова разлика столичани се намират на 11-ата позиция, а "смърфовете" са едно място по-назад.

С началото на двубоя гостуващата агитка издигна транспарант в чест на Любослав Пенев. На него пишеше - "Бори се Любо! Победата те чака!". След това последваха скандирания и от домакинските привърженици.

Гостите стигнаха до откривана на резултата в 7-ата минута. Едно от последните попълнения на пловдивчани Раян Ляйтън получи добро подаване на втора греда от дясно и от близка дистанция и с помощта на горната греда не сгреши. След преглед на ВАР попадението беше зачетено.

Домакините отговориха с опасен удар от фал на Спас Делев, но Милосавлевич внимаваше и изби в ъглов удар.

Преди паузата тимът на Любослав Пенев записа първата си победа от началото на сезона. "Червено-черните" спечелиха гостуването си на Спартак (Варна) с минималното 1:0. Пловдивчани пък направиха 1:1 с ЦСКА на "Лаута", след като преди това бяха допуснали загуба от градския съперник Ботев (0:2).

Любослав Пенев прави само една промяна в титулярния състав на своя тим в сравнение с последния мач срещу Спартак (Варна). На мястото на Ерол Дост започва Мохамед Медфай.

Косич предприема две промени в стартовите единайсет спрямо последния двубой срещу ЦСКА. Вместо Димитър Мрънков и Парвизджон Умарбаев от първата минута ще играят Раян Ляйтън и Юлиан Илиев.

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив)

0:1 Раян Ляйтън (7)

Стартови състави:

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 14. Ангел Лясков, 3. Калоян Костов, 91. Райън Бидунга, 6. Антонио Ейро, 31. Красимир Станоев (к), 20. Димитър Костадинов, 11. Адил Тоуи, 16. Мохамед Медфай, 7. Спас Делев, 29.Анте Аралица

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич (к), 2. Адриан Кова, 4, Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 94. Матеус Брито, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 10. Юлиан Илиев, 11. Раян Ляйтън, 29. Крис Лонгвил, 19. Жуниор Бурбан





Начало: 17:30 часа

Съдия: Геро Писков

Стадион: "Локомотив", София

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