Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Изключително грозни сцени белязаха двубоя между Локомотив (Горна Оряховица) и Национал (София) от Елитната група до 18 години. Срещата завърши с победа 3:0 за столичани, но футболът остана на заден план след шокиращ инцидент, разиграл се непосредствено след последния съдийски сигнал.

Вратарят на домакините Александър Стоянов нападна главния арбитър на срещата Владимир Велев от Велико Търново, като му нанесе удар с крак в главата. На кадри, заснети от зрители на двубоя, се вижда как след първоначалния удар срещу съдията са нанесени и удари с юмруци, докато той се намира на земята. Действията на Стоянов са шокиращи и със сигурност го грози изключително тежко наказание, което ще бъде наложено от БФС.

До скандалните сцени се стигна след напрегнато второ полувреме, в което домакините получиха няколко червени картона. При резултат 0:2 футболистите на Локомотив имаха претенции за дузпа, която не бе отсъдена. Последва напрежение, довело до изгонването на старши треньора на домакините с директен червен картон. Малко по-късно червен картон получи и капитанът на Локомотив Стефан Чукурлиев.

След третото попадение за Национал още един футболист на домакините бе отстранен от игра, като по този начин Локомотив завърши срещата с девет души на терена. Най-грозните сцени обаче се разиграха след последния съдийски сигнал, когато напрежението прерасна във физическо насилие срещу главния арбитър. Моментално пристигна линейка и полиция, като до допълни ексцесии не се стигна. Веднага след грозните сцени делегатът на двубоя, реферите и представителя на БФС, който отговаря за нарядите в този район, отидоха в най-близкото районно управления, за да дадат показания.

Подобни действия са абсолютно недопустими на футболните терени, а още по-притеснителен е фактът, че се случват в двубой от детско-юношеското първенство. Футболът трябва да възпитава младите състезатели в дисциплина, уважение към съперника и съдиите, както и в умението да приемат както победите, така и загубите.

Нито едно съдийско решение, независимо колко спорно може да изглежда, не оправдава физическата агресия. Случилото се в Горна Оряховица е поредният тревожен сигнал за необходимостта от категорични мерки срещу насилието във футбола. Подобни прояви не бива да бъдат подминавани, особено когато става въпрос за подрастващи футболисти, които тепърва изграждат своите спортни и човешки качества.

Предстои да видим какви санкции ще последват след този изключително неприятен инцидент в Горна Оряховица.

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