Astralis официално извади HooXi и jabbi от състава си

Astralis официално премести Расмус "HooXi" Нилсен и Якоб "jabbi" Нюгор на резервната скамейка. Договорите на двамата изтичат в края на годината, а организацията обяви, че започва нов етап в развитието си.

https://t.co/1WvvZDtOKk — Jonas Gundersen (@jonasgundersen) October 9, 2026

HooXi се присъедини към тима през 2025 г., а jabbi играе за Astralis от ноември 2023 г. Под ръководството на датския капитан отборът спечели първия си LAN трофей от 2019 г. насам.

Както Sportal.bg вече съобщи, за вероятни заместници се смятат Камил "siuhy" Шкарадек и Никита "cmtry" Самолотов. Astralis се очаква скоро да обяви новите си попълнения, преди участието си на Stake Pulse Beat III на 12 октомври.

Снимка: HLTV

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